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"Aşı bitti, ikinci parti için tarih net değil"

Sağlık Bakanı Ali Pilli 10 bin aşının tamamlandığını, sadece randevusu alınan kişileri bugün az miktarda aşı yapılıp aşılama işlemine bir süre ara verileceğini söyledi. Kaynak: "Aşı bitti, ikinci parti için tarih net değil"

22 Ocak 2021 Cuma 11:05
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"Aşı bitti, ikinci parti için tarih net değil"

Sağlık Bakanı Ali Pilli 10 bin aşının tamamlandığını, sadece randevusu alınan kişileri bugün az miktarda aşı yapılıp aşılama işlemine bir süre ara verileceğini söyledi.

Yenidüzen Gazetesine aşılarla ilgili açıklama yapan Bakan Pilli Lefkoşa Pandemi Hastanesi'nde çok az miktarda aşı kaldığını, bunların da randevu alanlara yapılacağını kaydetti.

 “Bugün öğleden sonra Trenyolu Polikiliniği'nde de 40 civarı Pfizer-BioNTech aşısı yapılacak ve aşılama tamamlanacak” diyen Pilli, 11 bin aşının ilk dozunun yapıldığını, geriye kalan 11 bin dozun da ikinci aşılama için ayrıldığını ifade etti.

"Aşıya hücum ettik, yığılma oldu"

“Şimdi aşıya ulaşmak gerekiyor. Bu konuda temaslarımız sürüyor. Henüz ikinci parti aşıların ne zaman geleceği net değil. Buradan bir tarih açıklamam mümkün değildir” diyen Ali Pilli aşılama işlemlerindeki yığılmaların da randevu sistemine doğru uygulamamasından kaynaklandığını dile getirdi.

Ali Pilli “Öğleden sonra randevu veriyoruz, adam sabah 8’de geliyor. Neden geldin diyoruz, ‘erken erken yapayım gideyim’ diyor. Olacak iş değil. Halkımız heyecanla aşılara hücum etti, aslında bu iyi de bir şey ama, yığılmaların neden ‘aşı bitecek’ telaşıydı.” şeklinde konuştu.

“Önemli olan aşıya ulaşmaktır. Tüm dünyada olduğu gibi biz de aşıya ulaşmada sıkıntı yaşıyoruz ancak bu sorunu çözeceğiz” diyen Pilli, aşılamanın ikinci takvimi için erken zamanda açıklama yapmayı düşündüklerini ifade etti.

KAYNAK : YENİDÜZEN

Son Güncelleme: 22.01.2021 12:18
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