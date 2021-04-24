“Aşı her çocuk için yaşamsaldır ve her çocuğun sağlıklı yaşama hakkı vardır”

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün Nisan ayının son haftasını çocukların aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunması konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacı ile aşı haftası olarak ilan ettiği anımsatılarak, “Çocukların yaşam hakkının çok önemli bir bileşeni olan aşılar konusunda, toplumun ve sağlık sisteminin farkındalığının artırılması ve çocukluk çağı aşılamalarının sekteye uğramadan devam etmesi biz çocuk hekimlerinin en öncelikli konusudur” denildi.

Aşının her çocuk için yaşamsal olduğu ve her çocuğun sağlıklı yaşama hakkı bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“40- 50 yıl öncesine kadar yetersiz aşı ve aşılama nedeni ile pek çok çocuğun aşı ile önlenebilir hastalıklardan dolayı öldüğünü biliyoruz. 1980’li yıllarda yapılan yoğun aşılama kampanyaları ile tüm dünyada aşılamada büyük başarı sağlanmıştır.

Böylelikle dünyada çocuk ölümlerinde büyük azalma olmuştur. Aşı sayesinde çiçek hastalığı, çocuk felci hastalığı dünyadan silinmiştir. Benzer şekilde difteri, boğmaca, tetanoz ve saymadığımız pek çok çocukluk çağı hastalıkları kontrol altına alınmıştır. Hepatit B virüsünün neden olduğu siroz, karaciğer kanseri vakaları aşı sayesinde önlenebilir hale gelmiştir.



Ancak son yıllarda etkisi gittikçe artan aşı karşıtı kampanyalar ile aşılamaya dair sağlanan başarı geriletilmeye çalışılmaktadır. Böylelikle aşı ile önlenebilir hastalıklar yeniden dünya genelinde ciddi bir sorun olmaya adaydır.

İçinde bulunduğumuz Covid-19 Pandemisi nedeni ile sağlık hizmetlerine erişimin son derece güç olduğu bu dönemde aşı haftası çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu süreçte çocukluk çağı aşılamaları, asla ihmal edilmemesi ötelenmemesi gereken bir konudur.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu olarak, biz çocuk hekimleri, halkımıza, çocuklarının sağlığını korumak adına onları en kısa sürede aşılatmalarını öneriyoruz.

Pandemi sürecinde çocukluk çağı aşılarının tedarikinde sıkıntı yaşanmaması, aşılama oranlarının düşmemesi ve aşıya erişimi kolaylaştırmak için devlete büyük görevler düşmektedir.”

Pediatri Kurumu açıklamasında, aşıların sadece çocuklar için değil, aynı zamanda ergenler, risk gurubundaki yetişkinler ve yaşlılar için de gerekli ve önemli olduğunun altı çizildi ve şöyle denildi:

“Özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde Covid-19 aşısının, çocukluk çağı hastalıklarında olduğu gibi bu hastalığın kontrol altına alınması için önemli bir seçenek olduğunu vurgulamak isteriz.

Aşı sırası gelen kişilerin aşılanması ve aşılanma oranlarının artırılması toplumun covid-19 ile mücadelesinde son derece önemlidir.

Sağlıklı bir toplum için aşılama hizmetinin vazgeçilmez olduğunu ve devletin ücretsiz olarak tüm aşıları halkına sağlamasının, aşılamanın başarısı konusundaki en belirleyici unsur olduğunu hatırlatırız.

2021 aşı haftasının ‘Aşı Bizi Yaklaştırır’ temasından yola çıkarak aşıların bizleri yeniden yakınlaştıracağı günler için hep birlikte çalışmalıyız.”