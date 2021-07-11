Aşı Merkezlerinde Tedbir Yok

Gündem Kıbrıs/Nurgül Ece

Girne’de birçok aşı merkezinde maske, mesafe kurallarına uyulmadan vatandaşlar sıcağın altında aşı sırası bekliyor. Aşı merkezlerinde vatandaşlar ile personeller arasında ara ara gerginlik yaşanmaya devam ediyor.

Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar bir an önce önlem alınması gerektiğini “Sağlığımız için geldiğimiz alanda sağlığımızdan olmak istemiyoruz. Herhangi gölgelik alan bulunmadığını ve sıcakta aşı sırası beklemenin eziyete dönüştüğü ve gerekli düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiğini" vatandaş dile getirdi.