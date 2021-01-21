Aşı programı çerçevesinde 80 yaş ve üzeri kişiler aşılanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, sağlık çalışanlarının ardından, gönüllülük esasına göre başvuran 80 yaş ve üzeri kişilere yapılmaya başlandı.Aileleri ile sağlık merkezlerine giden 80 yaş ve üzeri kişiler, olası bir alerjik reasksiyon riskine karşı bir süre gözlem altında tutuluyor.

Aşılamanın ardından verilen aşı kartıyla kimin nerede, hangi aşıyı ve ne zaman olduğu sisteme kaydediliyor. O sistemden 28 gün sonraya ikinci aşı randevusu veriliyor.

80 yaş ve üzerindeki kişilerin aşılanması, Pandemi Merkezi, Girne Dr.Akçiçek Hastanesi, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Yenierenköy Sağlık Merkezi ve Maraş Sağlık Merkezi olmak üzere 5 merkezde bugün ve yarın da devam edecek. Saat 16.00’ya kadar sürecek aşılama program çerçevesinde aşı yaptırmak isteyen gönüllüler resmi internet sitesinde yer alan asi.covid19.saglik.gov.ct.tr adresine başvuru yapabiliyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli dün Acil Durum Hastanesi ve Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’ni ziyaret ederek, aşı programı çerçevesinde 80 yaş ve üzeri kişilere uygulanan aşılamayı yerinde inceledi, vatandaşlarla sohbet etti. Halkın sağlığı için gereken neyse yapılacağını kaydeden Bakan Pilli, aşı programı çerçevesinde zaman zaman aksaklıklar olabileceğini, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için canla başla çalıştığını, toplumun sağlığının herşeyden önce geldiğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Covid-19 aşıları yapılan vatandaşlar ise Bakan Pilli’ye aşı uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

(BRT)