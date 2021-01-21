Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mandıradan kuzuları yürüttüler
Mandıradan kuzuları yürttüler
Haspolat'ta iğrenç olay
Haspolat'ta iğrenç olay
Yurt dışına çıkışları yasaklandı
Yurt dışına çıkışları yasaklandı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk attı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk...
Balkondan girdi, paraları çaldı
Balkondan girdi, paraları çaldı
Flaş Haber
17'si yerel 27 pozitif vaka
Kapat

Aşı programı çerçevesinde 80 yaş ve üzeri kişiler aşılanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, sağlık çalışanlarının ardından, gönüllülük esasına göre başvuran 80 yaş ve üzeri kişilere yapılmaya başlandı.Aileleri ile sağlık merkezlerine giden 80 yaş ve üzeri kişiler, olası bir alerjik reasksiyon riskine karşı bir süre gözlem altında tutuluyor.

21 Ocak 2021 Perşembe 14:25
586 Okunma
Aşı programı çerçevesinde 80 yaş ve üzeri kişiler aşılanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, sağlık çalışanlarının ardından, gönüllülük esasına göre başvuran 80 yaş ve üzeri kişilere yapılmaya başlandı.Aileleri ile sağlık merkezlerine giden 80 yaş ve üzeri kişiler, olası bir alerjik reasksiyon riskine karşı bir süre gözlem altında tutuluyor.

Aşılamanın ardından verilen aşı kartıyla kimin nerede, hangi aşıyı ve ne zaman olduğu sisteme kaydediliyor. O sistemden 28 gün sonraya ikinci aşı randevusu veriliyor.

80 yaş ve üzerindeki kişilerin aşılanması, Pandemi Merkezi, Girne Dr.Akçiçek Hastanesi, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Yenierenköy Sağlık Merkezi ve Maraş Sağlık Merkezi olmak üzere 5 merkezde bugün ve yarın da devam edecek. Saat 16.00’ya kadar sürecek aşılama program çerçevesinde aşı yaptırmak isteyen gönüllüler resmi internet sitesinde yer alan asi.covid19.saglik.gov.ct.tr adresine başvuru yapabiliyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli dün Acil Durum Hastanesi ve Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’ni ziyaret ederek, aşı programı çerçevesinde 80 yaş ve üzeri kişilere uygulanan aşılamayı yerinde inceledi, vatandaşlarla sohbet etti. Halkın sağlığı için gereken neyse yapılacağını kaydeden Bakan Pilli, aşı programı çerçevesinde zaman zaman aksaklıklar olabileceğini, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için canla başla çalıştığını, toplumun sağlığının herşeyden önce geldiğini vurguladı.  Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Covid-19 aşıları yapılan vatandaşlar ise Bakan Pilli’ye aşı uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

(BRT) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ticaret Odası ‘Tam kapanmamak’ için öneriler sundu
Ticaret Odası ‘Tam kapanmamak’ için öneriler sundu
Çalışma Bakanlığı Müdürlüğüne Meray Dürüst Atandı
Çalışma Bakanlığı Müdürlüğüne Meray Dürüst Atandı
Güneyde çalışan Kıbrıslı Türkler eyleme gidiyor
Güneyde çalışan Kıbrıslı Türkler eyleme gidiyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim