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“Aşıdan sonra da korunmaya devam önemli”

Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medyada yaptığı paylaşımda kendisine sık sık iletilen üç soruyu cevapladı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 09:32
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“Aşıdan sonra da korunmaya devam önemli”

Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medyada yaptığı paylaşımda kendisine sık sık iletilen üç soruyu cevapladı.

Dizdarlı’nın paylaşımı şu şekilde:

“3 SORU- 3 CEVAP
Bu gün yine bana en çok gelen 3 soruya yanıt veriyorum. Sağlıkla kalınız.

SORU 1. Bir insan temaslıyken testi negatif çıkar, ama 5-6 gün sonra pozitif döndü diyelim . Negatif olduğu sürede bulaştırır mı?
CEVAP-1 Bahsettiğiniz hastanın, ve ilk testleri negatif olup sonradan pozitifleşen kişinin, negatif olduğu tespit edilen son testin yapıldığı ana kadar hastalığın temaslılarına bulaştırması mümkün değildir. İşin özeti PCR testi negatif olan kişinin bulaştırmadığıdır.

SORU-2 İkinci doz aşıdan sonra antikor testi yatırmalı mıyız ? Yanıtınız evet ise kaç gün sonra ? Antikor seviyesinin koruyucu değeri nedir?
CEVAP-2 Bu konuda bilim adamları henüz kesin bir yargıya varamadı. Antikor yüksekliği en iyi 2. dozdan bir ay sonra gelişiyor. Yaptırmak kafa karışıklığına neden olabilir. Rutinde önerilmiyor. Çünkü tam koruyucu değer bilinmiyor. Aşıdan sonra da korunmaya devam önemli. Yaklaşık % 10’luk bir kesimde aşı sonrası antikor oluşmuyor. Bu kişilerde de dahi kısmi koruyuculuk olabilir.

SORU-3 Ülkemizde hastalığın bu kadar hızlı yayılmasının sebebi, mutasyona uğramış virüsün buraya ulaşmış olmasıdır diyenler var. Siz ne dersiniz ?
CEVAP-3 Bu mümkün olabilir. İnsanların seyahat ettikleri sürece bu bu gün değilse bile bir gün mutlaka olacaktır. Ancak bugün için bilimsel olarak kanıtlanmadıkça mutasyona uğramış virüs ülkemize gelmiştir diyemem. Bizde bunu tektik edecek laboratuvar olmadığına göre örneklerin Türkiye’ye gönderilip inceletilmesinde fayda olacaktır.

Korunun:”

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