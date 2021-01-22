ASİLTÜRK: “TOPLUMLA BİR BÜTÜN OLMAK ZORUNDAYIZ”

KKTC Tüm Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği (TAYDER) Başkanı Suphi Asiltürk, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede sivil toplum ve devlet ilişkisini yorumlayan Asiltürk, “Her gün benim derdimle, vatandaşın derdiyle ilgilenen siyasiye ihtiyacım var benim. Seçimden seçime kapısını çalan siyasetçiye değil. O yüzden her siyasetçi üzerine düşeni yapması gereklidir. Biz halkımızla, toplumumuzla bir bütün olmak zorundayız. Aksi takdirde siyaset zedelenir. Biz TAYDER olarak kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla devletimize neler katabilirizi konuşuyoruz ve bu yönde çalışıyoruz” dedi.