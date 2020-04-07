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Asım Serinova hayatını kaybetti!

Gazimağusa sakini Asım Serinova, evinde yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

07 Nisan 2020 Salı 16:00
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Asım Serinova hayatını kaybetti!

Gazimağusa sakini Asım Serinova, evinde yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Olay dün akşam masa üzerinden düşen ve kırılan su bardağını almak isterken bir anda ayağı kayan Serinova'nın kırılan su bardağının üzerine düşüp sağ ayağındaki atar damarının kesilmesi sonucu gerçekleşti. Atar damarın kesilmesiyle kan kaybı yaşayan Serinova hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Asım Serinova, bugün 00.15 sıralarında ikametgahında, muhtemelen kırık cam parçalarının ayak baldır kısmında yaraya neden olduktan sonra hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi. Serinova 47 yaşındaydı. Müteveffanın cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağı kaydedildi.

Son Güncelleme: 07.04.2020 16:17
Anahtar Kelimeler:
ÖLÜMAsım Serinova
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