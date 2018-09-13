Askeri kantinler özüne dönüyor

Özellikle market ve süpermarket işletmecileri askeri kantinlerin sadece askeri personele hizmet vermesi noktasında görüş birliğinde bulunurken, vatandaşlar fiyatların normal marketlere göre uygun olması nedeniyle askeri kantinlerin sivil vatandaşa da açık olmasını istiyor.
Marketçilerin hükümet yetkililerine yaptığı ziyaretlerin etkili olduğu bazı askeri kantinlerin sadece askeri personele hizmet vereceğini gösteren duyuruları kantinlerin camına asmasıyla görülüyor.
Ortaköy’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Alayı’nın kantinine alay komutanı imzasıyla asılan bildiride şu ifadelere yer veriliyor: “12 Eylül 2018 tarihinden itibaren kantinimizden sadece aşağıdaki personel yararlanabilecektir: TSK Personeli, Güvenlik Kuvvetleri Personeli, TC Elçilik Personeli, TMT Personeli”
KAYNAK: HABER KIBRIS
kapatın kantinleri marketler kazıklarını gecirsin garibana
bu kısıtlamayı yapanlar marketleri kontrol etsınler ozaman...
Allah yaksın sızı da caksın... devam edin kazıklara devammm.
milletin alım gücü bu kadar düşmüşken bir bu eksikti sonumuz hiçte iyi olmayacak bu gidişle
Elçilik ve TMT nin ayrıcalığı ne? TMT den kaç kişi kalmış gerçeke. KKTC elçilik personeli Türkiye'deki kantinlerden alış veriş yapabiliyor mu?
Hükümet da halkı ne kadar düşündüğünü gösteriyor. Vurun kahbeye filmi vardı. "vurun halka"
Bugün kantindeydim suriyeliler bile vardı ...
çokiyi cok halk ac kalsın