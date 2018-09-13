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Askeri kantinler özüne dönüyor

Ülkede askeri kantinlerden vatandaşların da yararlanması konusu aylardır gündemi meşgul ediyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:24
Askeri kantinler özüne dönüyor

Özellikle market ve süpermarket işletmecileri askeri kantinlerin sadece askeri personele hizmet vermesi noktasında görüş birliğinde bulunurken, vatandaşlar fiyatların normal marketlere göre uygun olması nedeniyle askeri kantinlerin sivil vatandaşa da açık olmasını istiyor.

Marketçilerin hükümet yetkililerine yaptığı ziyaretlerin etkili olduğu bazı askeri kantinlerin sadece askeri personele hizmet vereceğini gösteren duyuruları kantinlerin camına asmasıyla görülüyor.

Ortaköy’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Alayı’nın kantinine alay komutanı imzasıyla asılan bildiride şu ifadelere yer veriliyor: “12 Eylül 2018 tarihinden itibaren kantinimizden sadece aşağıdaki personel yararlanabilecektir: TSK Personeli, Güvenlik Kuvvetleri Personeli, TC Elçilik Personeli, TMT Personeli”

KAYNAK: HABER KIBRIS

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Anahtar Kelimeler:
Askeri KantinlerKKTCGündemKıbrısVatandaşHaber
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oktan 2018-09-13 14:35:26

kapatın kantinleri marketler kazıklarını gecirsin garibana

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vatandas 2018-09-13 15:17:54

bu kısıtlamayı yapanlar marketleri kontrol etsınler ozaman...

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sahteler 2018-09-13 15:25:41

Allah yaksın sızı da caksın... devam edin kazıklara devammm.

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gariban 2018-09-13 15:38:17

milletin alım gücü bu kadar düşmüşken bir bu eksikti sonumuz hiçte iyi olmayacak bu gidişle

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Doğru Söz 2018-09-13 15:21:26

Elçilik ve TMT nin ayrıcalığı ne? TMT den kaç kişi kalmış gerçeke. KKTC elçilik personeli Türkiye'deki kantinlerden alış veriş yapabiliyor mu?
Hükümet da halkı ne kadar düşündüğünü gösteriyor. Vurun kahbeye filmi vardı. "vurun halka"

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Tolga 2018-09-13 15:25:11

Bugün kantindeydim suriyeliler bile vardı ...

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c 2018-09-13 16:41:47

çokiyi cok halk ac kalsın

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