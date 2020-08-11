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Askerlik (Değişiklik) yasa tasarısı kabul edildi

Bedelli askerlikle ilgili yeni düzenlemeler içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda 1 ret oyuna karşılık 28 kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

11 Ağustos 2020 Salı 18:27
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Askerlik (Değişiklik) yasa tasarısı kabul edildi

Bedelli askerlikle ilgili yeni düzenlemeler içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda 1 ret oyuna karşılık 28 kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, bu tasarıya pandemi bedellisi de denebileceğini, bu değişikliklerin askerlik görevini yerine getirmekte sıkıntıya düşen ve bedelli ücretini ödeyemeyenler için yapıldığını kaydetti.

5 BİN 500 STERLİN ÖDEYEREK YASAL STATÜYE KAVUŞACAKLAR

Hasipoğlu, bedelli askerlik hakkını kaybedenleri, hazırlanan yasayla 12 ay içinde başvurarak 1 ay içinde gereken işlemleri tamamlayarak, 5 bin 500 Sterlin ödeyerek yasal statüye kavuşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yasadan kimin nasıl yararlanacağı hakkında bilgi veren Hasipoğlu, katkı koyanlara teşekkür etti.

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Bedelli AskerlikAskerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı
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