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AstraZeneca KKTC’de de yasaklandı

AB’nin gönderdiği AsrtaZeneca aşısının KKTC’deki salınımı da durduruldu.

16 Mart 2021 Salı 15:07
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AstraZeneca KKTC’de de yasaklandı

Avrupa Birliği tarafından gönderilen AstraZeneca aşısının KKTC’ de de salınımı durduruldu.

Konuyla ilgili Meclis’te sorulan soruyu yanıtlayan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “Dün gece saat 21.00 civarı AB bizleri arası ve “aşıyı durdurun” dedi. Yaklaşık 1500 civarında bir aşı vardı.Daha önce bize gönderilen seride bir sıkıntı olmadığı ifade edilmişti ama dün gece durdurmamızı istediler biz de aşı yapımını durdurduk” dedi.

Avrupa Birliği’nde de bazı ülkelerde AstraZeneca aşısı kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı.

SES KIBRIS

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