Atakan: “Olan yine vatandaşa oldu”

HP’den yapılan açıklamaya göre, Atakan, Girne Batı Çevreyolu projesinin devamı niteliğinde olan Alsancak-Lapta-Karşıyaka Yol Projesi’nde 10 aylık sürecin boşuna harcandığını iddia etti.

Başlatılan ve sona gelinen I. Etap çalışmalarının bitirilmemesinin bölgede ciddi sıkıntılara yol açtığın ifade eden Atakan, yarım kalan projenin trafik güvenliği açısından sorunlar yaratmasının yanı sıra yaşanılan sıkışıklığın ve anayola giriş çıkışların düzenlenememesinin özellikle bölge halkını çok zorladığını belirtti. Atakan açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“OLAN YİNE VATANDAŞA OLDU”

“Bir önceki hükümet döneminde bu projenin I. Etap çalışmaları ihale edilmiş, çalışmalar başlamış. I. Etap projenin tamamlanması için ayırılan kaynak Cumhurbaşkanlığı Seçim dönemi seçim yasakları nedeni ile ödenememiş fakat sonrasında yaşanan hükümet değişikliğinde bu kaynağın ilgili ödenekten alınması sonrası hiç yapılmamıştı.

Yapılan planlama çerçevesinde çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen I. Etap projenin bitimi sonrası Alsancak girişine kadar sürecek ve projesi hazırlanan II. Etap ihalesi yapılacak ve yine bu günlerde Lapta bölgesine doğru devam edecek III. Etap projesi gündemde olacaktı. Ne var ki şu an görevde olan azınlık hükümeti hazır olan II. Etap projeyi ihaleye çıkmak bir kenara, mevcut projeyi dahi bitiremeyip bölge halkına cefa çektirmeye devam ediyor. 10 aylık süreç harcandı. Olan yine vatandaşa oldu.”

“KIBRIS TÜRK HALKI BU BECERİKSİZLİĞİN HESABINI SORACAKTIR”

Turizm sezonunun pandemi nedeni ile tam randımanlı yaşanamaması ile çok hissedilmeyen sıkışıklığın, eğitim öğretim yılının başlaması ile artabileceğine dikkat çeken HP Milletvekili Atakan, “Bu yol projesinin yarım bırakılması, devam ettirilmemesi sonbahar döneminde okulların açılması ve yağışların başlaması ile birlikte özelde bölge halkının genelde tüm vatandaşlarımızın ciddi sıkıntı yaşamasına yol açacak bir boyuta gelecek. Göreve geldiği günden itibaren halk yararına en ufak bir adım atamayan azınlık hükümetinin bu alanda da ciddi bir beceriksizlik ve takipsizlik sergilediği aşikar” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının günü geldiğinde ‘devletin devamlılığı’ ilkesi çerçevesinde yarım bırakılan projelerin devam ettirilmemesi, farklı suni gündemlere odaklanılması, kişisel siyasi gelecek hesapları yapılmasının takdirini yapacak yetkinlikte olduğunu vurgulayan Atakan, “Halk,bu beceriksizliğin hesabını soracaktır” dedi.