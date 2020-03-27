Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Atakan:KKTC’ye 90 kişiyi daha getirdik

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, BRT’ye yaptığı açıklamada, bugün öğle saatlerinde 90 vatandaşın geldiğini belirterek bu kişilerin 70’nin öğrenci ve öğretmen olduğunu, 20 kişinin de çeşitli sağlık nedenleri ile Türkiye’de bulunan vatandaşlar olduğunu açıkladı.

27 Mart 2020 Cuma 23:50
1541 Okunma
Atakan:KKTC’ye 90 kişiyi daha getirdik

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, BRT’ye yaptığı açıklamada, bugün öğle saatlerinde 90 vatandaşın geldiğini belirterek bu kişilerin 70’nin öğrenci ve öğretmen olduğunu, 20 kişinin de çeşitli sağlık nedenleri ile Türkiye’de bulunan vatandaşlar olduğunu açıkladı.

Bakan Atakan, gelen uçakta büyük miktarda sağlık malzemesinin de geldiğini belirtti.

Gelenler arasında 2 vatandaşın, ameliyat geçirmeleri gerekmesi nedeniyle 14 günlük karantina süresini Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde geçireceklerini ifade eden Bakan Atakan, diğer 88 kişinin de 14 günlük karantina sürecini İskele’de bir gözlem merkezinde geçireceklerini dile getirdi.

Bugüne kadar uygulanan karantina sürecinin bugün öğlen gelen 88 vatandaşa da aynı şekilde uygulanacağını yineleyen Bakan Atakan, ülkede 7 gözlem merkezi olduğunu ve yaklaşık 800 kişinin bu gözlem merkezlerinde karantinada bulunduğunu söyledi.

Bugüne kadar karantina merkezlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığına da dikkati çeken Bakan Atakan, “Önümüzdeki günlerde karantina uyglamaya başlanmasından sonra ilk 14 günlük karantina sürecini dolduracak olan vatandaşlar var. Onları evlerine uğurlamaya başlayacağız” dedi.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanıTolga AtakanKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirus: KKTC'deki son durumu, Bakan Pilli açıkladı
Koronavirus: KKTC'deki son durumu, Bakan Pilli açıkladı
Tıbbi yardım malzemeleri KKTC’ye ulaştı
Tıbbi yardım malzemeleri KKTC’ye ulaştı
Akıncı'dan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
Akıncı'dan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim