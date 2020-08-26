ATAN: “SEN YÖNETEMEZSEN, BİRİLERİ GELİP SENİ YÖNETİR”

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, yaşanan gelişmeler ışığında “hükümetin kararlarıyla sınıfta kaldığının söylenebileceğini” vurgularken, özel sektör çalışanlarının hem işverenden, hem de asgari ücretin belirlenmemesinden dolayı darbe yediğini belirtti.

Atan, “Destek adı altında verilen bin 500 TL’yi kimisi almış, kimisi alamamış, insanların akıllarında soru işaretleri yaratmaya devam ediyorlar” dedi ve yaşanan süreçte ilk darbeyi özel sektör çalışanlarının yediğini vurguladı.

Pandeminin global bir olay olduğunu da söyleyen Atan, sanayisi ve üretimi olmayan bizim gibi ülkelerin turizm ve yüksek öğretim olmadan ayakta kalmasının imkansız olduğunu söyledi ve “Türkiye’nin katkılarıyla ayakta duruyoruz, tabii ki onların da bazı Toplu İş Sözleşmeleri ve işbirliği protokolleri imzalayarak bazı yaptırımları oluyor. Ben bunu her zaman söylüyorum, eğer sen yönetemezsen, birileri gelip seni yönetir” dedi.