Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Bu kez Polisi darp etti!
Bu kez Polisi darp etti!
banner107

Atan ve Bengihan gözaltına alındı

KTAMS ve Kamu-Sen başkanları Kamu Hizmeti Komisyonu’nda polis tarafından gözaltına alındı.

12 Eylül 2022 Pazartesi 11:19
891 Okunma
Atan ve Bengihan gözaltına alındı


KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nda yasal haklarını kullanarak gözlemci statüsünde bilgi ve belgeleri talep etmelerinin ardından yapılan şikayet ile polis tarafından gözaltına alındı.

Gardiyan mülakatları sırasında belgeleri talep eden sendika başkanlarının, Kamu Hizmeti Komisyonu Ömer Köseoğlu’nun bunu yerine getirmemesi sonrasında Köseoğlu ile sözlü tartışma yaşadığı ardından da polis tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Atan ve Bengihan şu an Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürülüyor.

Son Güncelleme: 12.09.2022 11:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’nın Göbeğinde Öldüresiye Dayak
Lefkoşa’nın Göbeğinde Öldüresiye Dayak
Serdaroğlu: “Sendikal bir birliktelik başlattık”
Serdaroğlu: “Sendikal bir birliktelik başlattık”
Barçın : “Yaşananlar tam bir skandaldır”
Barçın : “Yaşananlar tam bir skandaldır”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim