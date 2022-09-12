Atan ve Bengihan gözaltına alındı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nda yasal haklarını kullanarak gözlemci statüsünde bilgi ve belgeleri talep etmelerinin ardından yapılan şikayet ile polis tarafından gözaltına alındı.

Gardiyan mülakatları sırasında belgeleri talep eden sendika başkanlarının, Kamu Hizmeti Komisyonu Ömer Köseoğlu’nun bunu yerine getirmemesi sonrasında Köseoğlu ile sözlü tartışma yaşadığı ardından da polis tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Atan ve Bengihan şu an Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürülüyor.