Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96154
ALTIN
231.202
DOLAR
5.8737
STERLİN
7.7567
EURO
6.7979
Instagram'a yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin!
Instagram'a yeni ayar
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor! Bir dönemin sonu...
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor!
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı!
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
banner40

Ataoğlu Ankara’da Avcı’yla Görüştü

 Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara’daki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm eski Bakanı, Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ile görüştü.

12 Ekim 2018 Cuma 13:17
Ataoğlu Ankara’da Avcı’yla Görüştü

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer alan konuşan Ataoğlu, Avcı ile yaklaşık iki sene birlikte çalışma fırsatı bulduğunu ve bu süre içerisinde birçok iş birliği çalışması yaptıklarını kaydetti. 

Avcı’nın Kuzey Kıbrıs’a her zaman destek verdiğini ve özellikle yurt dışındaki temaslarında KKTC’nin haklarını her alanda savunduğunu söyleyen Ataoğlu, Avcı’nın tam bir Kuzey Kıbrıs sevdalısı olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİT PA) 27. Dönem Türk Grubu Başkanlığı’na seçilen Nabi Avcı’nın üye ülkeler arasındaki siyasî diyaloğu parlamenterler düzeyine başarı ile taşıyacağını söyleyerek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

AVCI: “GÜZEL PROJELERE İMZA ATTIK”

Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise konuşmasında, Bakan Ataoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini sundu.

Bakan Ataoğlu ile bakanlık yaptığı dönemde çok samimi bir dostluk kurduklarını ve bu bağlamda güzel projelere imza attıklarını söyleyen Avcı, Ataoğlu’nun başarıların devam etmesini diledi.

KKTC’nin kültürel zenginliklerinin yanı sıra ülkenin sağlık turizmine de çok uygun olduğunu dile getiren Avcı, Kuzey Kıbrıs’ın hem coğrafi konumu itibarıyla hem de Avrupa ülkelerine oranla tedavi ücretlerinin uygun olduğunu, bu durumun ise yabancı hastalara cazip geldiğini belirtti.

Yeni dönemde TBMM’de Eskişehir Milletvekili olduğunu ve AGİT PA’nın başkanlığını üstlendiğini anlatan Avcı, katıldığı uluslararası konferanslar ve temaslarda Rumların KKTC’ye karşı her alanda ambargo uygulamaya çalıştığını, kendilerinin ise gereken cevabı her alanda verdiklerini söyledi. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluAnkaraNabi Avcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, Din İşleri Başkanı Atalay’ı Ziyaret Etti
İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, Din İşleri Başkanı Atalay’ı Ziyaret Etti
Özçınar, Arter’i Ziyaret Etti
Özçınar, Arter’i Ziyaret Etti
Harmancı Muhtarlara iki Yeni Uygulamayı Anlattı
Harmancı Muhtarlara iki Yeni Uygulamayı Anlattı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim