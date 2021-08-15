Ataoğlu: Girne Antik Limanı sadece turizme hizmet edecek şekilde projelendirildi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Antik Liman ile ilgili başlatılan çalışmalar hakkında, Girne Antik Liman esnafını bilgilendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla, Liman esnafı ile bir araya geldi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Özel Kalem Müdürü Hande Kayasal Çelikden’in de hazır bulundukları bilgilendirme toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da katıldı.

Çok sayıda Girne Antik Liman esnafının katılım gösterdiği bilgilendirme toplantısında Bakan Ataoğlu, Girne Antik Liman ile ilgili yürütülen çalışmalarda gelinen son aşama hakkında bilgiler verdi.

“BİRİNCİ VE İKİNCİ ETAP PROJELER, İHALE AŞAMASINDA”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Antik Limanı’nın sadece turizme hizmet verecek bir liman haline gelmesi amacıyla, göreve geldikleri ilk günden itibaren çalışmalar başlattıklarını, gelinen aşamada ise ilk etap olan ve Gümrük Binası ile Zincirli Kule’nin restorasyon ve iyileştirilmesi çalışmalarının ihale aşamasına gelindiğini, 10 gün içerisinde de ihaleye çıkılacağını belirtti.

Bakan Ataoğlu, limanın alt yapı ve üst yapı iyileştirmelerini içeren ikinci etap proje çalışmalarının da tamamlandığını, ancak ihalenin başlama tarihinin, limanda faaliyet gösteren işletmelerin en az etkilenebilmeleri açısından, esnafla birlikte belirleme noktasında olduklarını belirtti.

“CRUİSE GEMİLERİNİN DE YANAŞABİLECEĞİ BİR LİMAN HALİNE GELECEK”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Deniz içi çalışmalarını içeren üçüncü etap çalışmalarını içeren projenin Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını, ilgili Bakanlıkların katılımları ile oluşturulan ve ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek komitede görüşüleceğini aktardı.

Özellikle deniz içi proje çalışmalarının tamamlanması sonrasında, cruise gemilerinin de limana yanaşabilecek bir noktaya geleceğinin de altıı çizen Bakan Ataoğlu, projelerin tamamlanması ile birlikte, Girne Antik Limanı tam anlamıyla ülke turimine hizmet eder bir noktaya geleceğini belirtti.

GİRNE ANTİK LİMAN ESNAFI İLE 18 AĞUSTOS’TA İKİNCİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Antik Liman projeleri hakkında aktardığı bilgiler sonrasında, esnafın görüşlerini de dinledi.

Toplantı sonunda, ikinci etap ihalenin başlama tarihinin belirlenmesi ve proje ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmak üzere, 18 Ağustos tarihinde, Bakan Ataoğlu ve Girne Antik Liman esnafının katılacağı ikinci bir toplantı daha gerçekleştirme kararı alındı.