Ataoğlu: "Gümbür gümbür geliyoruz”

“MANİFESTOMUZ TAPUMUZDUR”

Demokrat Parti (DP) Genel Merkez binası, düzenlenen görkemli bir tören ile açıldı.

Törene, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, DP milletvekili adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

DP Genel Merkez binası açılış töreninde, partililere hitaben bir konuşma yapan Genel Başkan Ataoğlu, “Eskiden Demokrat Parti için ‘kilit’ parti denilmekteydi ama artık kilit parti değil, ‘kitle’ partisi olduğumuzu söyleyebiliriz. Yapılan anketlerde bunu söylüyor. Şimdilik üçüncü parti konumundayız. Adım adım ikinciliğe doğru yürüyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz” diye konuştu.

Demokrat Partinin yeni katılımlarla %15’in üzerinde oyunun olduğunu söyleyen Ataoğlu, 23 Ocak’ta herkesin bunu göreceğini söyledi.

“Manifestomuz tapumuzdur” diyen Ataoğlu, hiç bir zaman hayal satmadıklarını ve satmayacaklarını ifade ederek, parti manifestosunda yazan her kelimenin arkasında olduklarını ve memleket gaylesi ile çalıştıklarını söyledi.

Parti içerisinde, hiç bir partide olmayan birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden Ataoğlu, bunu kimsenin yıkmaya gücünün yetmeyeceğinin altını çizdi.

“SADECE DP’NİN GENEL MERKEZİ DEĞİL, KKTC’NİN DE MERKEZİ OLACAK”

Ataoğlu konuşmasında ayrıca, DP Genel Merkez binasının düzenlenmesinde katkısı olanlara teşekkür ederek, “Burası sadece DP’nin genel merkezi değil, KKTC’nin genel merkezi haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından konuklar Demokrat Parti’nin yeni Genel Merkez binasını gezerek düzenlenen kokteyle katıldı.