Ataoğlu, hükümet kurma görevinin Üstel’e verilmesini değerlendirdi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ünal Üstel’e vermesini değerlendirerek, “Meclis’te UBP’li milletvekilleri ile sohbet etmiştik, Çarşamba günü Parti Meclisi kararı alınacağını ve ondan sonra hareket edeceklerinden bahsetmişlerdi. Bu kadar hızlı gelişeceğini düşünmedim” dedi.

Ataoğlu, “Biz ortaya koyduğumuz maddelerin üzerinde yeniden çalışıyoruz ve geliştirmeye çalışıyoruz. Kapımız eğer çalınırsa yine bu maddeleri ortaya koyup görüşmelerimize devam edeceğiz” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI