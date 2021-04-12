ATAOĞLU: “KAPALI DEVRE TURİZM BİR BAŞLANGIÇTIR”

GÜNDEM KIBRIS

Kapalı devre turizm ile ilgili açıklamalarda bulunan Ataoğlu, “Biz açılacak olan otellerin nasıl olduğunu, lojmanlarının nasıl olduğunu henüz gidip görmüş değiliz. Bu turistlerden acenteler sorumlu olacak, hotellerimiz de personellerinden sorumlu olacak. Otellerimiz çalışmaya başlayacak. Çalışan turizmcimiz maaşlarını almaya başlayacaklar. Üreticimiz, ürettiği ürünü satmaya başlayacak. Belki ülkemize gelen insanı dışarı çıkaramayacağız, esnafla buluşturamayacağız ama. Bu bir başlangıç olacak. Esas amacımız Mayıs ayında, çift aşılı ve çift PCR’lı, ülkeye karantinasız, serbest dolaşımı nasıl getirebilirizdir. Sağlık Üst Kurulu ile bu konuları sürekli konuşuyoruz. Burada evleri olan ve yurt dışında olan yabancıları bu ülkeye nasıl getirebiliriz konusunu da konuşuyoruz. Bu noktada iç aşılanma da çok önemlidir. Bununla ilgili de çalışıyoruz” dedi.