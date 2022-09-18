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Ataoğlu'ndan 'birlik' mesajı...

Demokrat Parti'nin 12. Olağan kurultayında yeniden başkan seçilen Fikri Ataoğlu partililere seslendi.

18 Eylül 2022 Pazar 23:32
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Ataoğlu'ndan 'birlik' mesajı...


Demokrat Parti 12. Olağan Kurultayı'nda bin 586 oyla güven tazeleyen Fikri Ataoğlu, sonuçların açıklanmasının ardından partililere seslendi. 

Ataoğlu, bir diğer başkan adayı olan Ali Tunçtaşlı ile beraber el ele partililere seslendi. 

Birlik mesajı veren Ataoğlu, kurultayın demokrasi şöleni havasında geçtiğini belirterek, 'bugün birlikteyiz, yarın da birlikteyiz' diye konuştu. 

Konuşmasında oy kulnanan tüm üyelerine teşekkürlerini sunan Ataoğlu, 'DP'nin bugün yaktığı ateş, yerel seçimlerde de devam edecektir' diye konuştu. 

Ataoğlu, Demokrat Parti'nin yeni süreçte de elinden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğini kaydetti.

'Kendi içimizde kavga ederiz ama döner birbirimizi kucaklarız' diyen Ataoğlu, sözü rakibi Ali Tunçtaş'lıya bıraktı. 

Tunçtaşlı: Demokratik bir seçim yapıldı

Başkan adayı Ali Tunçtaşlı da demokratik bir seçim yapıldığına vurgu yaparak, Fikri Ataoğlu'nu tebrik etti. Tunçtaşlı beraber çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. 

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