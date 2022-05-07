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Ataoğlu'ndan hükümet açıklaması! "Kapımız çalınırsa..."

Ataoğlu, hükümeti kurma görevi kime verilirse verilirsin, kapılarının çalınması halinde daha önce gündeme getirdikleri 100 gün şartnamesindeki aynı şartları konuşacaklarını söyledi.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:19
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Ataoğlu'ndan hükümet açıklaması! "Kapımız çalınırsa..."

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hükümeti kurma görevi kime verilirse verilirsin, kapılarının çalınması halinde daha önce gündeme getirdikleri 100 gün şartnamesindeki aynı şartları konuşacaklarını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Ataoğlu, “Bu görev, her kime verilirse, Faiz beye bile verilirse, kapımızı çalar çalmaz başka mesele ama sorumluluktan kaçmıyoruz” dedi, “100 günlük şartnamesi üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz. Her kim olursa bu şartlarla konuşacağız” değerlendirmesini yaptı.

Ataoğlu, ekonominin düzelmesi, gelir artıcı, gider azaltıcı önlemler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Yeni hükümet modelinin hızlı bir şekilde hayata geçmesi gerektiğini söyleyen Ataoğlu, “Mutabakat hükümeti mi olur, farklı bir model mi olur bilemiyorum. Ama hızlı bir şekilde olmasını istiyoruz. Hızlı şekilde olacak hükümette de bizler aynı düşüncedeyiz. Maliyenin gelirlerini nasıl artırabiliriz noktasındayız” diye konuştu.

Faiz Sucuoğlu’nun “DP ya da YDP’ye giderek koalisyon ortaklığını konuşmam doğru ve etik olmaz. Bana yakışmaz” açıklamalarına ise “Bu Sucuoğlu’nun görüşü, saygı duyarım” değerlendirmesini yaptı.

Ataoğlu, görevlendirme sonrasında Parti Meclisi’ni toplayacaklarını da sözlerine ekledi.

HABER- KAYNAK : Yenidüzen https://www.yeniduzen.com/ataoglu-kapimiz-calinirsa-ayni-sartlari-konusacagiz-152453h.htm

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