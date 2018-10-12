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Ataoğlu: “Sürekli atık su izleme sistemi” kurulması için ihaleye çıktık

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Sürekli Atık Su İzleme Sisteminin” (SAİS) kurulması için ihaleye çıktıklarını belirtti.

12 Ekim 2018 Cuma 08:40
Ataoğlu: “Sürekli atık su izleme sistemi” kurulması için ihaleye çıktık

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu Ankara’da yaptığı resmi temaslar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Görüşmede Bakan Ataoğlu’na KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Bakanlık Müsteşarı İsmet Esenyel, Özel Kalem Müdürü Türker Yüksel ve Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı eşlik etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede çevre konusu ele alınırken, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın, yapmış olduğu faaliyetleri ve projeleri görüşüldü. 

İŞBİRLİĞİ PROROKOLÜ REVİZE EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile daha önceden yapılan işbirliği protokolü yeniden revize edilerek, çevre alanında atılacak yeni adımlar ele alındı.

İki bakan, iki ülkede hayata geçirilecek yatırımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Bakan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın gündemine ilişkin bazı bilgileri Bakan Kurum ile paylaştı. Görüşmenin ana gündem maddesini KKTC’de hayata geçirilmesi hedeflenen  projeler oluşturdu.

SÜREKLİ ATIK SU İZLEME SİSTEMİ

Bakan Ataoğlu, KKTC’de “Sürekli Atık su İzleme Sisteminin” (SAİS) kurulması için ihaleye çıktıklarını ve 24 Ekim tarihinde ihalenin sonlanacağına değindi. İhale sürecinin ardından Sürekli Atık Su İzleme Sisteminin 6 ay içerisinde faaliyete geçeceğini ifade eden Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi personeline SAİS konusunda eğitim verilmesi talebinde bulundu.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın diğer bir gündem maddesi olan “Mavi Bayrak” konusundan da bahseden Ataoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınabilecek teknik destek sayesinde Mavi Bayrak standartlarını denizlerimizde uygulama hedefinde olduklarını belirtti.

MOBİL LABORAUVAR

Ataoğlu denizlerden numune alınarak anında tahlil yapma imkanı sağlayacak olan Mobil Laboratuvar konusunda Bakanlığın bir çalışma başlattığından bahsederek, Mobil Laboratuvarın temin edilmesi konusunda destek istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile her zaman işbirliği içerisinde çalıştıklarını da söyleyen Ataoğlu, Bakan Murat Kurum’a ve geçmiş Çevre Bakanlarına katkılarından ötürü teşekkürlerini sundu.

KURUM: “MAVİ BAYRAK STANDARDININ YAKALANMASI İKİ ÜLKENİN DE MENFAATİNE”

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise konuşmasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurum, KKTC’yi farklı bir ülke olarak görmediklerini, KKTC’nin kendileri için çok önemli olduğuna değinerek, her zaman olduğu gibi işbirliği ve destek sözü verdi.

SAİS ve Mavi Bayrak konusunun çok önemli olduğuna değinen Kurum, Mavi Bayrak Standardının yakalanması iki ülkenin de menfaatine olduğunu ifade etti.

Mavi Bayrak, ülkenin değerinin artması ve turisti çekmesi açısından da büyük önem arz ettiğini söyleyen Kurum, Bakanlık olarak gerekli desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Denizler ile ilgili olarak uzman bir ekibin KKTC’ye gönderebileceklerini de ifade eten Kurum, Çevre Koruma Dairesi personeli ile birlikte teknik ekibin birlikte çalışması önerisinde bulundu.

“MOBİL LABORATUVAR ARACI GÜZEL BİR YATIRIM… KKTC’YE HEDİYE EDEBİLİRİZ”

Mobil Laboratuvar aracının da güzel bir yatırım olacağını söyleyen Kurum, aracın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınıp KKTC’ye hediye edilebileceğini de kaydetti.

Bisiklet yolları konusunda da ortak çalışma yapabileceklerine değinen Kurum, KKTC’nin gelişmesi için ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmenin ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Turizm Ve Çevre Bakanı AtaoğluSürekli Atık Su İzleme SistemiSAİSIhaleMurat KurumHaberGündemKıbrıs
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vatandaş 2018-10-12 09:25:15

vazgeçin be garagözler halkın faydasına ne yaparsınız?

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