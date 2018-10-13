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Ataoğlu: "Ukrayna-KKTC turist seferleri başlıyor"

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Ukrayna-Muğla-KKTC turist seferlerinin 15 Kasım’da başlayacağını açıkladı. Ataoğlu, uçuşların devamlı ve kış turizmine yönelik olacağını vurguladı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 15:41
Ataoğlu: "Ukrayna-KKTC turist seferleri başlıyor"

Kıbrıs Postası’na konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ukrayna-Kiev’deki tur operatörlerinin YDA Muğla Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ile temasları çerçevesinde, KKTC’ye de uçmak istediklerini söylediğini kaydetti. 

“UÇUŞLAR DEVAMLI VE KIŞ TURİZMİNE YÖNELİK OLACAK”

Ataoğlu, uçuşların 15 Kasım’da başlayacağını açıkladı. Seferlerin devamlı yapılacağını ve kış turizmine yönelik olacağını vurgulayan Fikri Ataoğlu, Kiev’den KKTC’ye yapılacak uçuşların Dalaman’dan aktarmalı olacağını da sözlerine ekledi. 

Bakan Ataoğlu, “Yapılacak olan çalışmalar sonucunda uçuşların ne sıklıkla olacağı kararlaştırılacak” diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
TurizmFikri AtaoğluKKTCHaber
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ooo 2018-10-13 15:55:45

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