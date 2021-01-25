Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha...
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına...
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı

ATUN: "ADAY OLMAM İÇİN HALKIN NABZI ÖNEMLİ"

Bir televizyon programına katılan UBP Milletvekili Sunat Atun, Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

25 Ocak 2021 Pazartesi 12:43
740 Okunma
ATUN: "ADAY OLMAM İÇİN HALKIN NABZI ÖNEMLİ"

ÖZEL HABER / Samet Karakoç

Bir televizyon programına katılan UBP Milletvekili Sunat Atun, Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UBP Milletvekili Sunat ATUN, BRT'de katıldığı televizyon programında Kurultay ve Ekonomi hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÖNCE PARTİ İÇİNDE İSTİKRAR GEREKİYOR"

Kurultayla ilgili sorulan soruya Atun, "Önce Parti içi istikrar gerekiyor ardından devlet içi istikrar vede ülke içi istikrar lazım, ardından Kurultay görüşülür"
diyerek yanıt verdi.

ADAY OLMAM İÇİN HALKIN NABZI ÖNEMLİ

Kurultayda aday olup olmayacağı sorusuna ise Atun, "böyle bir değerlendirmem olmadı 12 seneyi aktif siyasette geçirdim, haliyle halkın nabzı bu konuda önemli" dedi.

EKONOMİ İYİ YÖNETİLDİ

Atun Ekonomide esas hedefin esnafın kepenk indirmesinin önüne geçmek olması gerektiğini aktardı.

Bugüne kadar izlenen ekonomik politikaların yerinde olduğunu aktaran Atun, "Merkez Bankası'nda yapılan düzenlemeler sayesinde başarıya ulaşıldı" dedi.

Gelinen aşamada başarıya ulaşılmış ekonomik düzen için ileriye dönük programın yapılması halinde daha da başarılı olacağını aktardı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DENİZ: "DEDİKODULAR BİLE PİYASAYI ÖLDÜRÜYOR"
DENİZ: "DEDİKODULAR BİLE PİYASAYI ÖLDÜRÜYOR"
Dr. Arkın Akalın: "Eşim, oğlum ve ben tedavi altındayız"
Dr. Arkın Akalın: "Eşim, oğlum ve ben tedavi altındayız"
Süt tankeri satış ihalesi yapılacak
Süt tankeri satış ihalesi yapılacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim