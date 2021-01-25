ATUN: "ADAY OLMAM İÇİN HALKIN NABZI ÖNEMLİ"

ÖZEL HABER / Samet Karakoç

Bir televizyon programına katılan UBP Milletvekili Sunat Atun, Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UBP Milletvekili Sunat ATUN, BRT'de katıldığı televizyon programında Kurultay ve Ekonomi hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÖNCE PARTİ İÇİNDE İSTİKRAR GEREKİYOR"

Kurultayla ilgili sorulan soruya Atun, "Önce Parti içi istikrar gerekiyor ardından devlet içi istikrar vede ülke içi istikrar lazım, ardından Kurultay görüşülür"

diyerek yanıt verdi.

ADAY OLMAM İÇİN HALKIN NABZI ÖNEMLİ

Kurultayda aday olup olmayacağı sorusuna ise Atun, "böyle bir değerlendirmem olmadı 12 seneyi aktif siyasette geçirdim, haliyle halkın nabzı bu konuda önemli" dedi.

EKONOMİ İYİ YÖNETİLDİ

Atun Ekonomide esas hedefin esnafın kepenk indirmesinin önüne geçmek olması gerektiğini aktardı.

Bugüne kadar izlenen ekonomik politikaların yerinde olduğunu aktaran Atun, "Merkez Bankası'nda yapılan düzenlemeler sayesinde başarıya ulaşıldı" dedi.

Gelinen aşamada başarıya ulaşılmış ekonomik düzen için ileriye dönük programın yapılması halinde daha da başarılı olacağını aktardı.