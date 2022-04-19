Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, Atun, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve birlikten bazı yetkililerle görüştü.

Atun, sektörün sorunlarını önemsediklerini belirterek, sorunların çözümü noktasında samimiyetle işbirliği ve diyalogdan yana olduklarını kaydetti.

Birliğin taleplerini değerlendireceklerini söyleyen Atun, gerekirse üreticilerle yeniden bir araya geleceklerini belirtti. Atun, “Üretim sektörü bizim için çok önemlidir. Sorunlara ivedi çözüm bulunması için çalışacağız” dedi.