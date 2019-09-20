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Avcı Eğitim Komisyonu tarafından eğitim verilecek

İçişleri Bakanlığı, Avcı Eğitim Komisyonu tarafından eğitim verileceğini duyurdu.

20 Eylül 2019 Cuma 10:11
Avcı Eğitim Komisyonu tarafından eğitim verilecek

: İçişleri Bakanlığı, Avcı Eğitim Komisyonu tarafından eğitim verileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Avcı Eğitim Komisyonu Atanma ve Avcı Eğitimi Tüzüğü kuralları gereği, yeni avcı olacak kişilere yönelik 2019 yılı ikinci eğitim dönemi çerçevesinde, Avcı Eğitim Komisyonu tarafından 5 Ekim’de eğitim ve 6 Ekim’de sınav yapılacak.

Verilecek eğitim neticesinde; yapılacak sınavda başarı gösterenlerden 21 yaşını doldurmuş kişilere "Av Ruhsatı Çıkarabilir Belgesi" ile 18-21 yaş arasındaki kişilere de "Öğrenci Av Belgesi" verilecek.

Öğrenci Avcı Adayı ve Avcı Adayı Kişiler Dilekçeleri ile birlikte; Kimlik Kartı Fotokopisi , Av Ruhsatı almaya engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’ndan alınacak rapor. (Ruh Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kulak- Burun- Boğaz Hastalıkları Ortopedi ve Nöroloji (Epilepsi) Uzmanlarından alınacak ve Avcılık Yapmaya Uygundur ibaresi yer alacaktır.), İki adet vesikalık resim, Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi ile Avcı Adayı ile Öğrenci Avcı Adayı kişiler; 2 Ekim 2019 Çarşamba tarihine kadar Kaymakamlıklara veya Avcı Eğitim Komisyonu’na (Avcılık Federasyonu Binası) müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

18 yaşını doldurmuş, 22 yaşından gün almamış kişiler Öğrenci Avcı Adayı, 21 yaşını doldurmuş kişiler Avcı Adayı olarak kabul edildiği kaydedilen açıklamada, eksik evraklı müracaatların işleme konulmayacağı vurgulandı.

Açıklamaya göre, eğitim 5 Ekim günü saat 08:00’de Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Salon 4’de verilecek sınav ise 6 Ekim günü saat 9.00’da aynı yerde yapılacak.

1 AĞUSTOS 2019- 31 TEMMUZ 2020 DÖNEMİ AV RUHSATI ALMAK İSTEYENLER

18/2009 Sayılı Av ve Avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası tahtında yeni av sezonu için Avcılık faaliyeti ile ilgili Av Ruhsatı almak isteyen KKTC vatandaşları; Av Ruhsatı Harcı Katkı Payı ve Karga Başı ücretini ödeyerek 31 Temmuz 2020 tarihine kadar geçerli olacak Av Ruhsatını tüm İlçe Kaymakamlıklarından çıkarabilecek.

Yurt dışında ikamet eden KKTC vatandaşları yakınları aracılığı ile Kaymakamlıklara başvuru yapıp Av Ruhsatlarını yenileyebilir.

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Anahtar Kelimeler:
AvcıEğitim
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