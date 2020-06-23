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Avlanması yasak olan gırgırlar çekinmeden Dipkarpaz açıklarına demir attı!

Denize ve deniz canlılarına verdikleri zarar nedeni ile KKTC sınırları içerisinde avlanması yasak olan Gırgır gemileri Dipkarpaz açıklarına demirledi!

23 Haziran 2020 Salı 07:43
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Avlanması yasak olan gırgırlar çekinmeden Dipkarpaz açıklarına demir attı!

YASAK AVLANMA YETMEDİ BİR DE DEMİRLEDİLER…

Yasak Orkinos avı yapan gırgır gemileri Karpaz sahillerinde yaklaşık bir aydır görülmeye devam ediyor. Avlanması yasak olan dokuz adet gırgır gemisi Dipkarpaz Köyü ile Apostolos Andreas Manastırı arasında bulunan balıkçı barınağı açıklarına demir attı. Bölge halkından elde edilen bilgilere göre gemilerde KKTC bayrakları bulunuyor. 


KİM DUR DİYECEK?...

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan orkinos ve minerilerin bütün dünyada balık avı yasağı olduğu dönemde yumurtalı balıkları avlayan gırgır gemileri yasak avlanmalarının yanı sıra artık çekinmeden Dipkarpaz açıklarına demir atıyor. Bölge halkının konuyla ilgili olarak birçok kez yaşadıkları rahatsızlıkları dile getirmelerine rağmen, yetkililerin konuyla ilgili olarak herhangi bir önlem almış olmaması ve Dipkarpaz açıklarına demirlemesi ise bölge halkını çileden çıkardı. 


UZMANLAR GIRGIRLARA KARŞI BİRKEZ DAHA UYARDI!...

Daha önce defalarca önlem alınmadığı takdirde denizlerimizin popülasyonunda ciddi oranda azalma olacağını ve bazı türlerin yok olacağını öngören uzmanlar, devletin bu konuda hemen harekete geçmesi gerektiği ve Gırgır teknelerine bir an önce engel olunması gerektiğini, aksi takdirde denizlerimizde büyük bir yıkım yaşanacağını yineledi.
 

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GÜNDEM KIBRIS
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