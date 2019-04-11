Avrupa Komisyonu ve UNDP destekli projelerin başlangıç etkinliği yapıldı

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından uygulanacak olan “Yerel Altyapı Projeleri”nin başlaması dolayısıyla Lefkoşa’daki Bandabulya Sahne’de etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi Kıbrıs Çözüm Destekleme Bölüm Başkanı Kjartan Bjornsson , projeler arasında bulunan Lefkoşa’nın kanalizasyon sistemi için 12 milyon Euro, Mağusa’daki kanalizasyon sisteminin düzeltilmesine yönelik ise 20 milyon Euro ayrıldığını belirtti.

Bjornsson, söz konusu projelerin sadece yereldeki vatandaşlara değil genel olarak tüm Kıbrıslılara fayda sağlayan projeler olduğunu söyledi.

Geçmişte önemli projelerin yeterince olgunlaştırılmaması nedeniyle gerçekleştirilemediğini ifade eden Kjartan Brojnsson, bu nedenle projelerin olgunlaştırılmasının önemli olduğunu vurugladı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da Yerel Altyapı Projleri’nin yerel yönetimler adına oldukça önemli olduğunu belirtti.

Özçınar, Avrupa Komisyonu ve BM Kalkınma Programı’nın yürüttüğü proje kapsamında Belediyeler Birliği’nin de katılımcı olmasının daha iyi projelere katkı koyacağını söyledi.

Belediyelerin de projeleri sahiplenmesi ve katılımcı olması gerektiğine vurgu yapan Özçınar Avrupa Komisyonu ve BM Kalkınma Programı’nın temsilcileri ile ilişkilerin canlı tutulması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, AB Program Destek Ofisi ve BM Kalkınma Programı yetkilileri tarafından projeler ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Başlangıç bütçesi 17 milyon 700 bin Euro olan projeler, Su kaynakları konusunda master plan, Güzelyurt ve Gazimağusa atık su arıtma tesislerinin genişletilmesi, Lefkoşa yeşil atık kompost tesisi, Hamitköy kanalizasyon şebekesi ve Lefkoşa eski atık su arıtma tesisinin devreden çıkarılmasını kapsıyor. (BRT)