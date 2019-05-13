Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi devam ediyor

Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün beş kişilik bir ekiple katıldığı ralli Cumartesi gün Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Heilbronn şehrinde başladı. Rallinin ilk gününde Avusturya’dan geçilip Slovenya’ya, ikinci gününde de Hırvatistan geçilip Sırbistan’a ulaşıldı.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nü temsil eden ekip ileve Batı Dostluk Rallisi Organizasyon Komitesi Başkanı Nadir Serin, Slovenya’dan ayrılmadan önce Türkiye’nin Lübliyana Büyükelçisi Esen Altuğ tarafından ikametgahında ağırlandı, Sırbistan’dan ayrılmadan önce de Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç tarafından kabul edildi.

Bugün Sırbistan’dan Romanya’ya gitmek için yola çıkan ralli sırasıyla Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, İran’dan geçip, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinden devam edecek ve Kuzey Kıbrıs’ta son bulacak.

Katılımcılar 29 Mayıs sabahı Girne Limanı’na gelecek ve rallinin son dört günü Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak. Rallinin finali de 1 Haziran akşamı Girne Antik Limanı’nda olacak.

Ralliye Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden Simavi Aşık, Güzin Aşık, Akın Demirağ, Argun Paralik, Görkem Sofuoğlu katılıyor.