Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare
Fortnite 9. sezon başladı!
Fortnite 9. sezon başladı!
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç...

Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi devam ediyor

Kuzey Kıbrıs’ta sona erecek olan dünyanın en uzun rallilerinden Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi devam ediyor.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 14:03
Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi devam ediyor
banner44

Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün beş kişilik bir ekiple katıldığı ralli Cumartesi gün Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Heilbronn şehrinde başladı. Rallinin ilk gününde Avusturya’dan geçilip Slovenya’ya, ikinci gününde de Hırvatistan geçilip Sırbistan’a ulaşıldı.

banner41
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nü temsil eden ekip ile Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi Organizasyon Komitesi Başkanı Nadir Serin, Slovenya’dan ayrılmadan önce Türkiye’nin Lübliyana Büyükelçisi Esen Altuğ tarafından ikametgahında ağırlandı, Sırbistan’dan ayrılmadan önce de Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç tarafından kabul edildi.

Bugün Sırbistan’dan Romanya’ya gitmek için yola çıkan ralli sırasıyla Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, İran’dan geçip, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinden devam edecek ve Kuzey Kıbrıs’ta son bulacak.

Katılımcılar 29 Mayıs sabahı Girne Limanı’na gelecek ve rallinin son dört günü Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak. Rallinin finali de 1 Haziran akşamı Girne Antik Limanı’nda olacak.

Ralliye Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden Simavi Aşık, Güzin Aşık, Akın Demirağ, Argun Paralik, Görkem Sofuoğlu katılıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Orient Doğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavurucu sıcaklar geliyor! Sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak
Kavurucu sıcaklar geliyor! Sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak
Son bir haftada 63 trafik kazası meydana geldi
Son bir haftada 63 trafik kazası meydana geldi
Kuirfest Film Festivali 14-17 Mayıs arasında Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde
Kuirfest Film Festivali 14-17 Mayıs arasında Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim