Avukat Gözel Halim ölümünün 5. yıldönümünde kabri başında anıldı

Kurucu Meclis Üyesi, Girne’nin ilk muhalefet milletvekili, Limasol Türk Koopratif Bankası Yönetim Kurulu gecmiş dönem başkanı, Girne Barosu’nun kurucularından ve eski başkanı, doğal lider, adeletli, sevgi dolu iyi insan Gözel Halim için Karaoğlanoğlu kabristanlığında anma merasimi yapıldı.

Merasime Av. Gözel Halim’in mesai arkadaşları, sevdikleri, ailesi ve geniş bir kalabalık katıldı. Girne Baro başkanı Gürcan Bayramoğlu, emekli baş savcı yardımcısı Ersoy Ölçter, Girne barosu avukatlarından Dervişe Çerkez Güryel, Ziya Rızkı Vakfı mütevelli heyeti başkanı Dr. Ceyhun Birinci, Çağıner grup şirketleri başkanı Ünal Çağıner, Niyazi Aydeniz, Gözel Halim Hukuk Bürosu çalışanları, Sun Grup Direktörü Halim Kahveciler, emekli savcı Güven Silman, Meclis eski başkanlarından Halit Acarkan, Limasol Türk Kooperatif Bankası ve Limasol iştirakleri grup yönetim kurul Başkanı Hüseyin Kemaler, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şube ve birim müdürlerinin yanı sıra banka çalışanları, Limasol Sigorta çalışanları ve müdürü, Birtan Asker, Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı müdürleri, çalışanları ve hukukçular katıldı.

Av Batuhan Halim

Anma töreninde yaptığı konuşmasında saygı ile Gözel Halim’in dostlarını, mesai arkadaşları ve dava arkadaşlarını selamlayan Gözel Halim’in oğlu Av. Batuhan Halim, Gözel Halim’i anlamak ve ondan öğrendiklerimizi ileriki nesillere aktarmak için Gözel Halim’i bize verdiği insan sevgisini öğreten anıları paylaşarak yerine getirilebileceğini aktardı. Halim: “Babam ne yaptıysa severek yaptı” dedi.

Halim, Cumhurbaşkanı sayın Mustafa Akıncı ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün yollamış olduğu mesajları da merasime katlanlarla paylaştı.

Limasol Türk Kooperatif Bankası ve Limasol iştirakleri grup yönetim kurul Başkanı Hüseyin Kemaler

Gözel beyle 20 yıl birlikte çalıştığını aktaran Hüseyin Kemaler, Gözel beyin insanlara ne kadar iyilik yapmak istediğini ve bunu her ortamda yerine getirdiğini vurguladı. Gözel Halim’in iyi bir dost, iyi bir patron, iyi bir abi olduğuna vurgu yapan Kemaler, Gözel Halim’in herşeyi iylikle yaptığını ve en iyi bir şekilde yaptığını söyledi.

Ziya Rızkı Vakfı mütevelli heyeti başkanı Dr. Ceyhun Birinci

Gözel Halim’in her koşulda pozitif olduğunu, moralini bozmadığını ve her zaman için etrafındakilere de pozitif enerji verdiğini ve çok çalışkan olduğunu söyledi.

Emekli Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter

Ölçter, “Bana avukatlığı o öğretti. Çok baba bir insandı ve her zaman kalbimizde çok farklı bir yeri olacak” dedi.

En son söz alan Emekli Polis Trafik Subayı, Özdemir Uzun, ise Gözel Halim’in insan gibi insan olduğunu, insan gibi doğduğunu, insan gibi yaşadığını ve insan gibi vefat ettiğini belirtti.