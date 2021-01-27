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AVUNDUK: "AŞILAMA İLE 1 BUÇUK AY SONRA TEMİZİZ"

Sanayi Odası Başkanı Candan AVUNDUK katıldığı bir TV programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:54
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AVUNDUK: "AŞILAMA İLE 1 BUÇUK AY SONRA TEMİZİZ"

Sanayi Odası Başkanı Candan AVUNDUK katıldığı bir TV programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Avunduk, muhakkak aşıyı bu ülkeye getirmek gerekir diyerek "eğer aşıyı getirip planlı bir şekilde uygularsak birkaç ay içerisinde eskiye yakın bir hale gelebiliriz" dedi.

"BİZE 600 BİN AŞI YETER"
Candan AVUNDUK, 600 bin aşı ile ülkenin 1 buçuk ay sonra temize çıkacağını savundu.
"KKTC MODEL ÜLKE OLABİLİR"
Aşılanma ile bunun çok zor olmadığını dile getirerek  Türkiye'nin KKTC'yi tam anlamı ile virüsten temizleyerek model ülke haline getirebileceğini aktardı ve bu sayede KKTC'ye çok insan akışı olabileceğini söyledi.

ÖZEL HABER / Samet Karakoç

Son Güncelleme: 27.01.2021 12:30
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