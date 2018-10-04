Avustralyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller Odası ile KTTO arasında işbirliği protokolü imzalandı

Avustralyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller Odası Başkanı Nevin Hüseyin, bugün Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na (KTTO) ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında iki oda arasında işbirliği protokolü imzalandı.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre Hüseyin’in odayı ziyaretinde, KTTO Başkanı Turgay Deniz, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun hazır bulundu.

Ziyarette, odaların ortak çalışma alanlarının belirlenerek, bu yönde ilerlenmesi için görüş alışverişi de yapıldı.

Odalar arası işbirliği protokolünün imzalanmasının ardından KTTO adına Başkan Turgay Deniz, Hüseyin’e Kıbrıs’ın el işi olan Lefkara işlemesi hediye etti.