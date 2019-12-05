Girne’de meydana gelen mahkemeler yasasına aykırı hareket’, ‘uygunsuz tavrı hareket’ ve ‘genel rahatsızlık’ suçlarından tutuklanan Faysal Aydın bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlının ‘mahkemeler yasasına aykırı hareket’, ‘uygunsuz tavrı hareket’ ve ‘genel rahatsızlık’ suçlarından tutuklandığını söyledi.

Yavuz, zanlının 3 Aralık tarihinde işletmeciliğini İnci Aşıcı’nın yaptığı ‘Pearl’ isimli iş yerine giderek kullanımında bulunan cep telefonu ile whassaptan görüntülü sohbet açarak aralarında daha önceden husumet bulunan Veysi Çelik’i gösterdiğini söyledi.

Zanlının şikâyet üzerine Girne’de tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis memuru Yavuz, cep telefonunda gerçekleşen incelemede izleyici olarak girdiği ceza davalarının görüşüldüğü salonun resimlerinin tespit edildiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Yavuz, telefonda bulunan resimlerin DATA incelemesinin yapılacağını, Aşçı’ya ait işyeri kameralarının inceleneceğini belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlanması için 2 gün tutukluluk emri verdi.