'HAVADİS'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre HH 596 plakalı arabasıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nden Gönyeli Çemberi’ne doğru seyreden Cumhur Yorulmaz, direksiyon hâkimiyetini kaybetti araba aydınlatma direğine vurarak durdu

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde dün saat 06,30 sıralarında 131 promil alkollü içki tesiri altında araba süren 36 yaşındaki Cumhur Yorulmaz, yönetimindeki HH 596 salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma direğine çarptı

Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinden Gönyeli Çemberine doğru HH 596 plakalı aracı ile seyreden Cumhur Yorulmaz, 131 promil alkolünde etkisi ile sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma direği yola düştü

Olayda hafif yaralanan araç sürücüsü Yorulmaz kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavi sonrası taburcu olurken, araçta büyük hasar meydana geldi. Öte yandan Yorulmazın aracı ile çarptığı direk de anayola düştü, şans eseri kaza ucuz atlatıldı.