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Ayşegül Baybars: Bu memleket sahipsiz değildir

HP Milletvekili, milletvekili adayı Ayşegül Baybars, memleketin sahipsiz olmadığını kaydederek, “Bireysel mutluluklarımızın toplumsal mutluluğa dönüşmesinden herkes kazançlı çıkacaktır” dedi.

30 Aralık 2021 Perşembe 11:12
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Ayşegül Baybars: Bu memleket sahipsiz değildir
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Halkın Partisi (HP) Milletvekili, milletvekili adayı Ayşegül Baybars, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla memleketin sahipsiz olmadığını vurguladı.

“HERKESİN EŞİT HİZMET ALACAĞI KAMU YÖNETİMİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Herkesin eşit ve adil hizmet alacağı bir kamu yönetimine ihtiyaç olduğunu belirten Baybars, yaşanan onca sıkıntı içerisinde, isyan edilen, onur kırıcı, insanları bıktıran rica ile yönetim devrinin de son bulması gerektiğini belirtti.

“BİREYSEL MUTLULUKLARIMIZIN TOPLUMSAL MUTLULUĞA DÖNÜŞMESİNDEN HERKES KAZANÇLI ÇIKACAKTIR”

Bireysel mutlulukların toplumsal mutluluğa dönüşmesinden herkesin kazançlı çıkacağını ifade eden Baybars, “Bu dönüşümü gerçekleştirecek gücümüz, tecrübemiz ve donanımımız da vardır” dedi.

İşte Baybars’ın paylaşımı:

“Kamuda bürokratik işlemlerin ıstırap veren çilesi bitmelidir. Hak ettiğimiz çağdaş yönetim anlayışı, otomasyon sistemleriyle desteklenecek, dijitalleşme ile güçlü, hızlı ve bizlere yakışan bir sistem dönüşümü sağlanacaktır. Görevde olduğumız süre boyunca kamunun birçok kurumunda verimliliği sağlayacak, hizmeti yerelde vatandaşın ayağına götürecek birçok adım attık. Bu çalışmaları tamamlamak topyekün hizmetlerde verimliliği sağlamak, üretken ve hızlı bir sistem yaratmak için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü Bireysel mutluluklarımızın toplumsal mutluluğa dönüşmesinden herkes kazançlı çıkacaktır. Bu dönüşümü gerçekleştirecek gücümüz, tecrübemiz ve donanımız da vardır. Bu memleket sahipsiz değildir”

Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Baybars
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