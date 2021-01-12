Aytaç Çaluda anjiyo oldu

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Aytaç Çaluda’nın sabah saatlerinde anjiyo olduğu bildirildi.
Çaluda’nın, yaşadığı rahatsızlıktan dolayı sabah saatlerinde Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde anjiyo olduğu sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Aytaç Çaluda’nın sabah saatlerinde anjiyo olduğu bildirildi.
Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Aytaç Çaluda’nın sabah saatlerinde anjiyo olduğu bildirildi.
Çaluda’nın, yaşadığı rahatsızlıktan dolayı sabah saatlerinde Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde anjiyo olduğu sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.