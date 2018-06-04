Aytaç Çaluda'nın dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili komiteye onay!

Gözde Süreç Sarı - Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

Cumhuriyet Meclisi’nde, Danışma Kurulu’nun oy birliğiyle kabul ettiği UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin özel bir komite kurulması, oy çokluğuyla onaylandı. Karar, 26 kabul oyuna karşılık 18 ret oyuyla alındı.

Yedi üyeli bir komite kurulması ve komitede CTP’den Fazilet Özdenefe ve Salahi Şahiner; UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu, Ersan Saner ve Ersin Tatar ile HP’den Gülşah Sanver Manavoğlu ve Jale Refik Rogers’ın yer alması da oy çokluğuyla kabul edildi.

ERHÜRMAN: “GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA İDDİASIYLA DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI TALEBİ VAR”

Konuyla ilgili söz alan Başbakan Tufan Erhürman, iç tüzüğün yasama dokunulmazlığına ilişkin maddesini okudu.

Erhürman, Başsavcılığın talebi üzerine Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasının talep edildiğini söyleyerek, Başsavcılığa Çaluda hakkında emir verme girişiminde bulunmadığını, bunun ispatlanması halinde tüm görevlerinden istifa edeceğini söyledi.

Başsavcılığın Çaluda hakkında görevini kötüye kullanma iddiası ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunduğunu söyleyen Erhüman, ad-hoc komitenin tüm evrakları inceleyeceğini ve Çaluda’yı dinleyeceğini, isnadı ciddi bulursa gerekçeli rapor düzenleyip bunu Meclis Genel Kurulu’na aktaracağını belirtti.

Erhürman, geçtiğimiz yıllarda Anayasa değişikliği hazırlandığını, yasama dokunulmazlığını yumuşatan bir maddeyi de içerdiğini ancak bu Anayasa değişikliğinin reddedildiğini hatırlattı.

Talep edilenin Çaluda’ın suçlu bulunması olmadığını söyleyen Erhürman, Çaluda’nın kendini mahkeme huzurunda anlatmasına olanak sağlanmanın en doğrusu olduğunu belirtti.

ÖZGÜRGÜN: “MİLLETVEKİLLERİNİ TARTIŞTIRMAMAK GEREK, BUNA BAŞLANIRSA SİSTEM DEĞİŞİMİNE KADAR GİDİLEBİLİR”

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Anayasa değişikliğinin halktan ret oyu aldığını söyleyerek buna saygı duymak gerektiğini belirtti.

Dokunulmazlığın halk iradesini ortadan kaldırmamak için var olduğunu belirten Özgürgün, yargıdan gelecek taleplerde çok dikkatli olunması gerektiğini, milletvekillerini tartıştırmamak gerektiğini, buna başlanırsa o zaman sistemin değişimine kadar gidilebileceğini kaydetti.

“Gelinen nokta, oluşturulan hava yanlıştır” diyen Özgürgün, milletvekillerinin çok ciddi ihmali olmadığı takdirde dokunulmazlığının kaldırılmasının ve tartışılmasının doğru olmadığını söyledi.

ARIKLI: “ÇALUDA BİRİLERİNE YARDIMCI OLDU, KİMSEYİ KIRMADI… BÖYLE BİR SEBEPTEN BİR MİLLETVEKİLİNİN DOKUNULMAZLIĞINI KALDIRMAK İSTEMEK DOĞRU DEĞİL”

YDP Başkanı Erhan Arıklı, her siyasi partinin vatandaşa verdiği sözü tutması gerektiğini söyleyerek, Özersay’a yönelik, “sinekle uğraştığı, bataklığı bir kenara bıraktığı” görüşünü savundu.

Arıklı, Başsavcılık’ın önünde milyon dolarlık şaibelerin olduğu dosyaların beklediğini belirterek, Başsavcılık’a bu dosyalarla ilgili ne yapıldığının sorulması gerektiğini belirtti.

“Aytaç Çaluda birilerine yardımcı oldu, kimseyi kırmadı” diyen Arıklı, böyle bir sebepten bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmak istemenin doğru olmadığını, Meclis’in itibarına sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Arıklı, şu anda milletvekili olmayan iki kişi hakkında yapılan başvurulardan ne sonuç elde edildiğini de sordu.

Arıklı, “YDP’nin oyu ret olacaktır” dedi.

ÖZERSAY: “MECLİS’İN İTİBARI DOKUNULMAZLIKLARLA İLGİLİ DEĞİL… VATADAŞIN BEKLENTİSİ YASAYA UYGUN DAVRANILMASI”

Daha sonra söz alan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis’in itibarının dokunulmazlıklarla ilgili olmadığını söyledi.

Yürürlükteki yasalara uyulmasına gerektiğini dile getiren Özersay, iç tüzüğe uygun şekilde davranıldığını, vatandaşın beklentisinin dokunulmazlıkların kaldırılması ve yasaya uygun davranılması olduğunu belirtti.

“HP ESKİ ULAŞTIRMA BAKANLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU”

Özersay, eski ulaştırma bakanlarıyla ilgili HP’nin suç duyurusunda bulunduğunu ve takibinin de yapılmakta olduğunu kaydetti.

Mali polisin ilgili bakanlığa giderek bilgi talep ettiğini ve bilginin polise verildiğini, tahkikat doyasının devam ettiğini söyleyen Özersay, olayın peşinin bırakılmayacağını söyledi.

Özersay, polisin süreci ileri götürmekte olduğunu, şu anki bakanın da iş birliği yaptığını ifade etti.

Toplumsal bir sorunla ilgili bir süreç bulunduğunu, bir yerden başlamak gerektiğini dile getiren Özersay, sorunları halının altına itmemek, bir yerden başlamak gerektiğini belirtti.

Özersay, iddiaya ilişkin sürecin ileri taşındığını, masumiyet karinesine inandıklarını, bunun kişisel bir mesele olarak algılanmadığını, bir yerden başlama iradesini ortaya koyduklarını ifade etti.

Özersay’ın konuşmasının ardından oylama yapıldı ve UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin özel bir komite oluşturulması kararı, 26 kabul 18 ret oyuyla alındı.

7 ÜYELİ KOMİTE

Genel Kurul’da daha sonra oluşturulan komitenin üye sayısının 7 olarak belirlenmesine ilişkin karar gündeme geldi.

ÖZGÜRGÜN

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün bu esnada konuşma yaparak, Meclis’in bugün bir ilk yaşadığını söyledi.

Özgürgün, karara ret oyu vermelerinin nedenlerinden birinin, komite üye sayısının şekillenmesiyle de ilgili olduğunu belirterek, sonucun ne olduğunu bildikleri bir komitenin kurulduğunu söyledi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Özersay’ın sosyal medya hesabından paylaştığı konuyla ilgili iletiye atıfta bulunarak Özersay’ın 21 Mayıs’ta attığı iletiden görülenin, tüm prosedürün zaten o tarihte belirlendiğinin görüldüğünü savundu.

ÖZERSAY

Yerinden söz alan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, salonda bulunan her milletvekilinin kendi iradesiyle kendi kararını verdiğini söyledi.

Doğru olanın verilen sözü tutmak olduğuna işaret eden Özersay’ın yerinden konuşması, tepkiye neden oldu.

Bunun üzerine kürsüye çıkan Özersay, sosyal medya ortamında yazdığı şeyin, milletvekillerinden hangilerinin komiteye dahil olacağı konusunda verdikleri isimlerle ilgili olduğunu, bunun Genel Kurul’da onaylanmak kaydıyla geçerli olacağını hatırlattı.

Özersay, birilerinin bam teline basılmamış olsaydı, dokunulmazlık konusunda bu kadar ses çıkarılmayacağını söyledi.

ÖZGÜRGÜN

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de bunun üzerine kürsüye çıkarak, Özersay’a “Biraz bekle, bana iki günde laf atamazsın. Daha dün bir bugün iki. Biraz iş yap” dedi.

Meclis’in ciddi şekilde yıprandığını kaydeden Özgürgün, Özersay’ın sosyal medya hesabından yazdığı şeylerin tehdit mahiyetinde olduğunu savundu.

Bunun üzerine Özersay da, yazdıklarının verilen sözü tutma bağlamında olduğunu kaydetti.

Konuşmasını sürdüren Hüseyin Özgürgün “Bugün açtığınız yol sadece Çaluda meselesi değil” diyerek komite aritmetiğinde sorun olduğunu dile getirdi.

Özersay, milletvekillerine haksızlık yapıldığına inandığını dile getirerek ret oyu vereceklerini tekrarladı.

Özgürgün’ün konuşmasının ardından komite üye sayısına ilişkin karar oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra komite üyelerinin belirlenmesine ilişkin kararı onaya sunuldu. Oy çokluğuyla onaylanan karara göre komitede CTP’den Fazilet Özdenefe ve Salahi Şahiner; UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu, Ersan Saner ve Ersin Tatar ile HP’den Gülşah Sanver Manavoğlu ve Jale Refik Rogers yer alacak.