Aytuğ Türkkan yazdı: Virüs mutasyona uğrayarak daha tehlikeli oldu!

Bu corona virüs artık çok daha etkili ve tehlikeli..

Yaşayarak görüyoruz..

Genç yaşta ölüme sebep olabilecek kadar agresif..

Birkaç ay öncesinde hafif semptomlarla atlatılan bu illet şu anda yoğun bakıma götürüyor…

Bilimsel bir açıklaması şu an yoksa da, belli ki bu virüs ülkemizde de mutasyona uğradı ve daha etkin bir hal aldı..

Tabi bunu söyleyebilmek için Türkiye’de tetkiklerin yapılıp uzmanların açıklaması lazım..

Ama yaşadığımız ve gördüklerimiz bu virüsün artık çok daha tehlikeli olduğudur…

Ondandır ki, artık daha radikal kararlar alma zamanıdır…

Mart ayından bu yana yönetsel çok hatalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz..

Hem sağlık açısından, hem siyasi açıdan..

Ama artık bunları konuşmanın hiç zamanı değil… Geçmişi tartışmanın birine bir kazancı da olmaz… Sadece hatalardan ders çıkarmaktır yapılması gereken..

Ve o da bellidir; KAPANACAĞIZ

Kısmi kapanmanın hiçbir fayda sağlamayacağı ortadadır.. Yaşıyor ve görüyoruz

Gerek Türkiye, gerekse Güney kapılarını (burada kaçaklar olduğunu biliyoruz) kapatmış olmamıza rağmen yerel bulaş artıyor..

Bir kısım vatandaş durumu idrak etmiş ama bir grup virüs yokmuş gibi yaşamaya devam ediyor.

İnsanların birbiri ile teması devam ediyor, temaslılar kendilerini gizliyor…

Temas takip ekibi artık vakalara ulaşımda sorun yaşıyor..

Yoğun bakımdaki sayılar her geçen gün artıyor…

O zaman yapılacak iş bellidir; TAM ANLAMIYLA KAPANACAĞIZ!

İşte bu noktada geçmişten dersler çıkarılmalıdır..

Mart ayındaki kapanma kararı sonrasında özel sektörde batan insanlar, işsiz kalan çalışanlar oldu…

Yeni bir kapanma durumunda ayakta kalanlar da batacak, işsiz sayısı çok daha üst noktalara çıkacaktır..

Bir yanda kamuda çalışana, kamu emeklisine bir tamam maaş verip, özel sektörde çalışan insanların ekmek teknesini kapatıp 1500 TL vermek – ki onu da yarım yamalak yaptınız – olacak iş değildir..

O nedenle kapanalım ama devletin gelirlerini tüm vatandaşlara EŞİT ve ADALETLİ bir şekilde dağıtalım..

Bugün Başbakanlık koltuğunda Ersan Saner vardır..

Bu cesareti gösterecek kişi de en başta Sayın Başbakan'dır..

Cesaretle bu adımı atmalıdır...

Eminim ki kamuoyu da bu konuda O'na destek olacaktır..

Ama bu cesaretli adım yerine bir kesimi açlığa mahkum edecek bir adım atarsa, en muhalefeti de karşısında bulacaktır...

Kaynak : SESKIBRIS