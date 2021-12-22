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Ayvasıl Şehitleri anıldı

Ayvasıl köyünde Rumlar tarafından katledilen 21 Kıbrıslı Türk, törenle anıldı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 11:50
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Ayvasıl Şehitleri anıldı
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Türkeli köyündeki Ayvasıl Şehitliği’nde yer alan törende konuşan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Enosis hayaliyle hareket eden Rum- Yunan ikilisinin Akritas Planıyla Türklerin Ada’daki varlığına son verilmek istendiğini ve ilk toplu katliamın da Ayvasıl’da gerçekleştiğini anımsattı.

20 Temmuz 1974’te Ada’ya yapılan Barış Harekatı’yla hem Türklere hem Rumlara barış geldiğini söyleyen Benan, “Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türkü’nün tek güvencesidir” dedi.

“Geçmişi unutmayız ama kin ve nefret ikliminin sonsuza kadar da sürdürülmesini istemeyiz” diyen Benan, “Ne toprağımızdan ne bayrağımızdan ne devletimizden vazgeçeceğiz. İki devletli bir çözüm için çaba göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün geçmişte çok acılar çektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ayvasıl’da yaşananların insanlık tarihinde az rastlanılan bir katliam olduğunu ve Ayvasıl’dan başlayarak bir soykırıma dönüştüğünü ancak Kıbrıs Türkü’nün herşeye rağmen var olma mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Yapılanları hiçbir zaman unutmamak gerektiğini vurgulayan Tatar, “Kıbrıs Türk halkı Türkiye ile birlikte uluslararası baskıya boyun eğmeyerek ve gerçeklere dayalı iki devletli bir çözümü tüm dünyaya haykırabilmiştir. Bunun için Türkiye’nin garantörlüğü önemlidir” dedi.

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