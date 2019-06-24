Baf’taki Eserlerin Restorasyon Çalışmalarının Tamamlanması Rum Basınında Da Yer Aldı

Rum basını, Baf’taki Türk mahallesi Mutallo’da bulunan Cami-i Kebir (Büyük Cami-Ay.Sofia) Minaresi ve Aşağı Baf’taki Osmanlı Hamamı’nın restorasyon çalışmaları nedeniyle düzenlenen etkinliklere ve burada yapılan konuşmalara geniş bir şekilde yer verdi.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Kültürel Miras İki Toplumlu Teknik Komite-Baf’ta Korunan Minare ve Hamam Teslim Edildi” başlığıyla verdi.

Politis gazetesi “Baf’takiAy.Sofia Minaresi ve Hamam Teslim Edildi –Ortak Ümit Mesajı” başlığını kullanırken Fileleftheros gazetesi haberi “Hamam ve Ay.Sofia Teslim Edildi-Korunan Cami ve Hamam Teslim Edildi” şeklindeki başlıklarla, ilk ve iç sayfadan duyurdu.