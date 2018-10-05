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Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü, Derinya Kapısı’nın açılmasını istedi

05 Ekim 2018 Cuma 14:52
Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü, Derinya Kapısı’nın açılmasını istedi

Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın Derinya Kapısı’nın açılması için üstüne düşeni yapması, eğer varsa kapının açılmasının önündeki engelleri halkla paylaşmaları gerektiğini belirtti.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü, açılması planlanan Derinya Sınır Kapısı güzergahındaki yolda basın açıklaması yaparak, kapının açılmasını istedi.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü Örgütlenme Sorumlusu Hatice Azizoğlu yaptığı açıklamada, geçen hafta, Derinya Kapısı’nın pazartesi günü geçişlere hazır olacağı ve karşı tarafın da hazır olmasıyla birlikte açılabileceği yönünde açıklama yapılarak halkta umut duygusu yaratıldığını, bunun gerçekleşmemesinin ciddi bir hayal kırıklığı yarattığını kaydetti.

Azizoğlu, “halkın beklentisini karşılayamayan başta Başbakan Tufan Erhürman olmak üzere hiçbir yöneticinin açıklamada bulunmayarak halkı soru işaretleri arasında bıraktığını” belirtti.

Basın açıklaması okuyan Semra Basma da, Gazimağusa halkı için önemli olan Derinya Sınır Kapısı’nın tüm hazırlıklar tamamlanmasına rağmen bir türlü açılamadığını kaydetti.

Basma, Birleşmiş Milletler’le ilgili gerekli girişimler yapılmadan duyuru yaparak halkın beklentilerini yükselten hükümetin halkta oluşan hayal kırıklığının sorumlusu olduğunu savundu.

“Cumhurbaşkanı ve hükümet kapının açılması için üstüne düşeni yapmalı, eğer varsa kapının açılmasının önündeki engelleri halkla paylaşmalı” diyen Basma, Derinya, Aplıç ve diğer sınır kapılarının açılması için atılacak adımları desteklediklerini ifade etti.

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık YoluHaberDerinyaKKTC
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garga 2018-10-05 15:38:19

Burası KKTC ;)) Hersey olur

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