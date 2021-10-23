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Bahar Saner: Toplumumuzun daha büyük problemleri vardır

Ersan Saner'in eşi Bahar Saner hakkında çıkan boşanma ile ilgili ilk açıklamayı yaptı...

23 Ekim 2021 Cumartesi 19:47
1814 Okunma
Bahar Saner: Toplumumuzun daha büyük problemleri vardır
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Bahar Saner'in paylaşımı şu şekilde:

Kıymetli dostlar,

Ben ve ailem bugüne kadar özel hayatımızla gündem yaratmayı tercih etmedik.
Buna rağmen son günlerde özel hayatımızı ilgilendiren olaylarla gündeme taşındık.
Bunun maksatlı yapıldığını düşünmek istemiyorum.
Ancak yaratılan gündem ailemizden ziyade siyasal kirlenme yönüyle tüm toplumuzu derinden etkiledi.
Niyetim kimseye ahlak veya etik dersi vermek değildir.
Ancak eşimle boşanıp boşanmadığım ailevi bir meseledir.
Önemle vurgulamak isterim ki; toplumumuzun,bizim kişisel hayatımızdan çok daha ciddi  sorunları vardır.
Kaldı ki böyle bir gündemimiz yok.
Saygı duyduğunuz için çok teşekkür ederim.
Saygı ve sevgiyle kalın:))

Son Güncelleme: 23.10.2021 19:54
Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerBahar Saner
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