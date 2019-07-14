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Bahçeli'den Doğu Akdeniz tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Doğu Akdeniz’de önümüzü kesmek istiyorlar.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:23
Bahçeli'den Doğu Akdeniz tepkisi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarını ve milli çıkarlarını gasp etmeye hiçbir ülkenin gücü ve nefesi yetmeyecektir” dedi.

Bahçeli, Kütahya'ya gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde belediye binası önündeki mitingde konuştu.

Bahçeli, Türkiye'nin çok cepheli mücadele içinde olduğuna ve açıktan tehdit edildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Doğu Akdeniz’de önümüzü kesmek istiyorlar. Ülkemizi açıktan tehdit ediyorlar. Rumlar şımarıktır, iş birlikçileri küstahtır. Doğu Akdeniz’de, Türkiye'nin faaliyetlerinden rahatsız olan çürük AB zihniyeti ülkemize karşı yaptırım hazırlıkları içindeymiş. Böylesi bir yaptırım planlamasının izah ve ifadesi yoktur. AB'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın dolduruşuna gelip Türkiye'nin karşısında hizalanması kesinlikle hukuksuzluktur, haksızlıktır, ahlaksızlıktır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarını ve milli çıkarlarını gasp etmeye hiçbir ülkenin gücü ve nefesi yetmeyecektir. İsrail planları, Körfez ülkelerinin nifakları, ABD’nin oyunları Türkiye’ye diz çöktüremeyecektir. Biz varlığımızın ve bağımsızlığımızın beratını izin ve icazetle değil, kahramanlıklarla, fedakarlıklarla, cihana meydan okuyarak kazandık. Hiç kimseye de peşkeş çektirmeyiz.”

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