Bakan Amcaoğlu, Başbakan’nın Teklifini Neden Kabul Etmedi?

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına konuk olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlar Kurulu’nda Başbakan Ersan Saner’in kendisine KIB-TEK için kurulan mali tabloyu düzenleme kuruluna başkanlık etmesi için teklif yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Amcaoğlu, konuya ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı.

Amcaoğlu, “Böyle bir teklifte bulundular ama ben kabul etmedim. Ekonomi ve Maliye bakanlarının olduğu bir noktada bu benim görevim değildir. Ben o kabinenin bir üyesiyim. Eski bir bürokrat ve maliyeye 30 yılını vermiş biri olarak, Yönetim kurulu da Kıb-Tek in müdürü de geldi. Sn.Turan Büüyükyılmaz ı dinledim. Aksaya borçları var mı 292 milyon. Siz Kıb- Tek olarak elektriği meccani mi veriyorsunuz herkese? Topladığınız 127 milyon tahsilatla neden borçlarınızı her ay ödemiyorsunuz diye soruyorum? Herkes elektriğini ödüyor. Bir tahsilat varsa geri kalan kısmın nereye gittiğini açıklamak zorundalar. Eski bir maliyeci olarak dini imanı maliye olan 30 yıllık bir geçmişi olan olgun amcaoğlu olarak, asla ve asla bu konularda zamana ihtiyaç olmadığını söylüyorum. Orada maliye bakanı ve ekonomi bakanı varken, benim o kurula başkanlık etmem doğru olmaz. Sayın başbakan a söyledim. O da anlayışla karşıladı. “ dedi.

Amcaoğlu, “ sizin burada bilinçsizce yaptığınız her zam dengeleri bozar. Burada sürekli personeli hedef gösteriyorlar. Asla ve asla mali toplar ortaya konmadan yapılan her zamma karşıyım. Devletin makamları ile tartışmadan bu şekilde zamların açıklanması da gerçekten manidardır” ifadelerini kullandı.