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Bakan Atun, İlke Numan için taziye mesajı yayınladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneği'nin düzenlediği araba yarışı öncesinde yaşanan elim trafik kazasında 19 yaşındaki İlke Numan için taziye mesajı yayınladı

19 Aralık 2021 Pazar 17:00
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Bakan Atun, İlke Numan için taziye mesajı yayınladı
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Bakan Sunat Atun mesajında şu sözlere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneği'nin düzenlediği araba yarışı öncesinde yaşanan elim trafik kazasında 19 yaşındaki İlke Numan kardeşimizin vefat etmiş olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybeden  merhum İlker Numan’a, Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, yakınları, sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim.

Spor müsabakaları ve yarışlarının, belirlenen kurallar dahilinde düzenlenmesi, sporcuların, teknik kadroların ve tüm sporseverlerin can sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin eksiksiz olarak alınması bizim için en önemli konuların başında gelmektedir. Gencecik bir kardeşimizi yitirdiğimiz bu organizasyonda, bu menfur hadisenin yaşanmasında ihmal olup olmadığını da araştırmakta kararlıyız. Yitirdiğimiz kardeşimizi hiçbirşey geri getiremeyecektir, ancak eğer bir ihmal var ise, sorumlulularının da hesap sormak devletin sorumluluğundadır. Bu manada derhal soruşturma açılması için de Spor Dairesi'ne gerekli direktifleri vermiş bulunuyorum. Konuyu yakından takip edecek ve ihmali bulunan var ise gerekli her türlü tedbiri alacağımızı bildirmek isterim."

Son Güncelleme: 19.12.2021 18:15
Anahtar Kelimeler:
Sunat Atunİlke Numan
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