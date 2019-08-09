Bakan Dursun Oğuz Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı..

Oğuz mesajında;

“Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olduğumuz önemli günlerdir. Bakanlığımız, üreticilerimizin emeğinin karşılığını alması, halkımızın güvenli, sağlıklı ürüne erişimi ve tüketimi için yoğun şekilde çalışmaktadır. Tarım ve hayvancılık sektöründeki tüm paydaşlarla birlikte üretimi ön plana koyan anlayışla hareket etmek, birlik ve beraberlikle ülkemiz için üretmek temel hedefimizdir.

Bu duygularla Kurban Bayramı’nızı kutlar, bayramın ülkemize, İslam dünyasına huzur, barış ve refah getirmesini yürekten dilerim.” dedi.

(BRT/MAIL)