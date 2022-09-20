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Bakan Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmen tanınması gerektiğini BM üyesi ülkelerin karşısında ifade etmesinin Kıbrıs Türk Halkını memnun ettiğini kaydetti.

20 Eylül 2022 Salı 22:42
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Bakan Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti


Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ifadeleri, Kıbrıs konusunda bir dönüm noktasında olduğumuza işaret etmektedir. Bu ifadeler, Kıbrıs Adasında huzur içinde yaşayacak iki devletin varlığının resmen kabul edilmesinin Kıbrıs konusunun tek çözüm şekli olduğunun dünyaya ilanıdır” ifadelerine yer verdi.

Mezalime maruz bırakılan Kıbrıs Türk Halkına yapılan adaletsizliğin bir an önce sonlandırılmasını beklediklerini vurgulayan Ertuğruloğlu, uluslararası toplumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrılarına kulak vermeye davet ettiklerini belirtti.

Ertuğruloğlu, açıklamasında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası toplum içerisindeki haklı yerini almasının zamanı gelmiş ve geçmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en derin şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

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Tahsin ErtuğruloğluDışişleri BakanıTürkiye CumhuriyetiRecep Tayyip Erdoğan
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