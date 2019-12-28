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Bakan Oğuz çiçek hastalığı şüphesi olan bölgede incelemelerde bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Dipkarpaz Bölgesi’nde Çiçek Hastalığı şüphesi bulunan küçükbaş işletmeleri inceledi.

28 Aralık 2019 Cumartesi 11:08
Bakan Oğuz çiçek hastalığı şüphesi olan bölgede incelemelerde bulundu

Bakan Oğuz, dezenfeksiyon çalışmalarını inceleyerek, şüpheli olan ağıl sahipleriyle görüştü.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz'a ziyaretinde Veteriner Dairesi  Müdür Vekili Mehmet İsfendiyaroğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Komitesi üyeleri, Bakanlık yetkileri ile Dipkarpaz Belediyesi  yetkilileri eşlik etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi, Karpaz bölgesinde koyun ve keçilerde çiçek hastalığı şüphesi görülen 5 kilometrelik alandaki işletmede ve çevresinde  dezenfeksiyon ilaçlamasının ilk etabını tamamladı.

Dipkarpaz köyündeki dezenfeksiyon işlemleri, Dipkarpaz Belediyesi ve Orman Dairesi ile iş birliğiyle yapıldı.

Dezenfeksiyon işlemlerine periyodik olarak tüm işletmelerde devam edileceği açıklandı.

Dipkarpaz köyündeki küçükbaş hayvanların kasaplık kesimlerinin Veteriner Dairesi’nin özel izine tabi tutularak, Veteriner Dairesi’nin uygun göreceği mezbaha veya mezbahalarda yapılacağı belirtildi.

Dipkarpaz köyündeki hayvancılık işletmelerinin, Bölge Veteriner  Dairesi  tarafından yakın takip ve kontrolü altında olduğu vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
OĞUZçiçek Hastalığı
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