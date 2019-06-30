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Bakan Oğuz, Dipkarpaz’lı üreticilerle bir araya geldi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Dipkarpaz’da üreticilerle bir araya geldi.

30 Haziran 2019 Pazar 09:30
Bakan Oğuz, Dipkarpaz’lı üreticilerle bir araya geldi

Üreticilerin sorunlarını dinleyen Bakan Oğuz, birtakım temas ve incelemelerde bulundu.

Bakan Oğuz, hayvan üreticilerinden süt üretimi hakkında bilgi alarak, mevcut süt toplama merkezini ziyaret etti.

Bakan Oğuz, bu konuda alternatif çözümlerin üretilmesi için çalışılacağını kaydetti.

Bakan Oğuz, Toprak Ürünleri Kurumu’nun bölgede daha aktif olması,üretim ve üretici için daha etkin hizmet vermesi amacıyla kurulması düşünülen tahıl alım yerinde incelemelerde bulundu.Bakan Oğuz, amaçlarının ayrıca burada kesif yem satışı konusunda üreticiye hizmet vermek olduğunu da açıkladı.

(BRT/MAIL)

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Dursun Oğuz
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