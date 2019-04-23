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Bakan Özyiğit Alayköy İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakan Cemal Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Alayköy İlkokulu’nda bu sabah düzenlenen törene katıldı.

23 Nisan 2019 Salı 16:17
Bakan Özyiğit Alayköy İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı
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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, Alay Komutanı Albay Halil Dağna ve Okul Müdürü Selda Ersoy’un da hazır bulunduğu, öğrencilerin ve ailelerin katıldığı törene halk da ilgi gösterdi.
Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılırken, şiirler okundu, öğrenciler gösteriler sundu.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, törende yaptığı konuşmada, Alayköy’de düzenlenen törene katılarak çocukların ve bölge halkının coşkusuna ortak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı İstiklal Mücadelesi sonucunda, 23 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtığını ve bu günü çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Özyiğit, 99’uncu yılı kutlanan 23 Nisan’ın tüm Dünya çocuklarının birbirleri ile kardeşlik köprüleri kuracağı önemli ve anlamlı bir gün olduğunu ifade etti.

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Özyiğit, Kıbrıs Türkü’nün Atatürk’ün ilkeleri ve devrimleri ışığında yürümeye devam ettiğini kaydetti.
Çocukların, hem ülkenin, hem de dünyanın geleceği olduğuna vurgu yapan Bakan Özyiğit, günümüzde dünyanın farklı yerlerindeki çocukların birçok zorlukla karşı karşıya kalmasının son derece üzüntü verici olduğunu dile getirerek, tüm çocuklar için kalıcı barış istediklerini belirtti.
Özyiğit, Atatürk’ün “yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda aydınlık ve barış dolu bir dünya için omuz omuza mücadele etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.
Özyiğit, konuşmasının sonunda, bugünü değerli kılan tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dilekleriyle kutladığını belirtip başta öğretmenler olmak üzere gösterilerin hazırlanmasına katkı koyan herkesi tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Alayköy
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